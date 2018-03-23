〈美中貿易戰台受害〉採這兩種生產模式的台商 受波及

中經院院長吳中書表示，川普擅於握取談判籌碼，預料短期間內仍會有貿易戰後續規劃，儘管川普實有意有效改善對中國的貿易逆差和投資，暫時也可望藉此舉獲得一些效果，不過，長期的貿易結構短期仍難以改變。

美國總統川普昨 (22) 日宣布對部分中國商品加徵關稅，中國也在第一時間放話一定會反擊報復，美中貿易戰正式開打，恐慌情緒蔓延全球金融市場，究竟貿易戰開打後對台灣有何影響？元大寶華綜合經濟研究院說明，若台廠是在中國生產，透過三角貿易的管道出口美國、或作為中國廠商的協力廠商者，將受負面衝擊，但若是與中國廠商屬於競爭對手，則可望受惠。

元大寶華進一步說明，中國許多原物料、中間投入都仰賴國外進口，統計日本是中國海外附加價值的最主要創造者，占中國出口比 4.7%，其後依序是美國、韓國、台灣、德國，分別占中國出口的 3%、2.7%、1.9% 和 1.8%。

其中，台灣為中國所創造占中國出口 1.9% 的附加價值，是台灣 GDP 比的 7.8%，居各國之最，更遠勝韓國的 4.3%、日本的 1.5%，因此，若中國被美國制裁，並造成出口成長減緩，參與中國出口程度最深的台灣無法倖免於難。

不過，元大寶華提醒，川普政府並不是課徵 600 億美元的「關稅」，而是針對「貿易總值」600 億美元的產品課徵關稅，此差異在於，前者相當於要對貿易總值 2400 億美元的產品課稅，相當於中國一年出口到美國 5000 億美元的一半，而後者僅是針對 12% 的貿易項目進行制裁。

目前，北京方面已表示至少將會對部分美國戰略性的產業進行報復，其中很可能包含飛機、汽車以及大豆，但若中國國家主席習近平真的進行這樣的報復，很可能美國還會升級貿易戰的程度。

反之，若中國只是在口頭上強硬，但動作上克制，將有轉為「貿易冷戰」的處理空間。

另外，借鑒台灣過去的歷史經驗，美國總統 301 調查制裁決議下達之後，不代表這樣的關稅沒有轉圜的空間，元大寶華指出，過去台灣尚能盡快釋出善意，使美方還有迴旋餘地可以撤除制裁，這樣的時間大概是一個月內，惟期中選舉在即，預料川普不會輕易放下。