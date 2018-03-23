美中貿易戰 總統提4策略確保台灣貿易利益

蔡總統致詞指出，相信大家都已經注意到，美國總統川普簽署備忘錄，基於「301條款」，對中國大陸產品實施貿易制裁，造成全球的市場有一些波動。她也藉著今天跟大家見面的機會，說明政府的態度及因應策略。

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文今天說，美中貿易戰一觸即發，台灣會持續和美國協商溝通，確保貿易利益不被傷害；她提4策略，包括，增加產品台灣成分，以強化被認定為「台灣製造」。

她說，美中貿易戰看起來是一觸即發的狀態，國安團隊、行政團隊，長期以來都已經對局勢有充足掌握，政府會密切注意後續發展，並做必要因應。台灣本身即是很重要的貿易國，「我們會持續和美國進行必要的協商與溝通，確保貿易利益不會被影響、也不會被傷害」。

蔡總統認為，協商是解決貿易衝突的最好方法，「我們呼籲美中及相關各方，積極進行協商，避免貿易戰全面爆發」。

她同時指出，近2年來，台灣經濟的基本面越來越好，也是股市榮景的重要原因，無論是解決五缺的問題、法規的鬆綁，或是加速投資台灣，行政院都有專案在執行，請大家對台灣經濟的情勢要有信心。

蔡總統提到，政府也有幾個策略因應局勢變化。第一，要加大台灣研發及生產的比重。會持續強化台灣，作為生產以及技術開發的貿易基地。擴大技術開發、關鍵零組件製造，提升附加價值及經營管理技術。增加產品的台灣成分，他們會被認定為「台灣製造」。

第二，是加速內需投資。近兩年台灣經濟已經開始轉型，國內經濟成長動能回升。除了出口貿易外，內需也持續在擴大。因此，要加速前瞻基礎計畫的落實，並持續推動能源轉型、都市更新、社會住宅、長照等其他有助於內需發展的計畫，讓內需擴大成為支撐經濟成長的主要動力。

第三，提高創新能量。科技發展和智財權的保護，是貿易的決勝關鍵。所以，5加2產業創新以及各項科技產業發展的計畫，都要加大力道、增加投資、加速執行。

第四，是多元布局。要積極推動貿易和生產基地的多元化，尤其透過新南向政策，加速台灣在新南向國家的布局。

蔡總統並向在場台商喊話指出，台商長年在東南亞耕耘，最了解當地產業和社會生態。她相信在大家的支持和協助之下，台灣的新南向政策，一定能走得更加穩健和成功。

她強調，亞洲區域經濟正在強勁地發展，台灣國內也充滿機會。所以，政府也要鼓勵台商積極回台投資，甚至可以把台商在當地的企業夥伴，介紹到台灣來。

蔡總統說，台灣現在真的很不錯。回顧過去一整年，5億元新台幣以上投資台灣的案件，超過400件。其中僑外投資成長超過13%。很多領導潮流的國際企業，像是微軟、亞馬遜等，都準備在台灣設置新的研發或創新中心。Google也開始在台灣擴大徵才。越來越多創新型資本進到台灣，台灣的經濟結構轉型，就會有更強的動力。

她說，聽到很多台商朋友，都磨拳擦掌、躍躍欲試，不想錯過台灣經濟轉型和發展的重要契機。她強調，整個政府團隊都會全力以赴，打造更好的投資環境。台灣經濟的基本面非常穩健，政府會跟大家一起繼續打拚，讓台灣的經濟走向更好的循環。（編輯：林興盟）1070323