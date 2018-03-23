發展離岸風電 施俊吉：3大產業轉型契機

（中央社記者黃雅娟台北23日電）行政院長副院長施俊吉今天表示，台灣發展離岸風電2025年將達到5.5GW裝置容量，每年除可發出198億度乾淨電外，也是台灣海事工程、鋼構及零組件等3大產業轉型重要契機。

施俊吉今天出席亞洲綠能智慧中心國際論壇致詞時表示，台灣作為國際社會的一員，全球因應地球暖化，主要國家積極推動能源轉型，擴大綠色能源的使用，發展節能技術跟服務，對台灣也是推動經濟跟能源轉型的重要契機。

施俊吉指出，行政院為強化綠色基礎建設，加速綠色相關投資，在前瞻基礎建設計畫，編列綠能預算，期待帶動民間投資，加速產業創新，估計2025年前可帶動新台幣1.8兆元以上的民間投資。