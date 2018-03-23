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〈美中貿易戰〉中國反擊力道並不強勁 中美雙方還有談

鉅亨網2018/03/23 12:10
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美國前貿易官員指出，針對川普宣布對中國進口產品課徵高額關稅，中國的報復回應僅波及約價值 30 億美元的美國進口商品，此舉展現，中國並不害怕貿易戰，但也不想把事情鬧大，美中雙方還有談判的可能性

美國總統川普宣佈將對中國進口產品課徵 500 億美元的關稅，而中國商務部週五表示，將提案針對美國 128 項產品作為潛在報復目標，在 2017 年的進口價值約 30 億美元。

根據美國貿易代表處的數據，2016 年美國出口到中國的商品，總額達 1156 億美元，美國貿易代表中國事務前助理 Timothy Stratford 指出，考量到兩國之間貿易規模的大小，中國僅僅對 30 億美元的美國進口產品課稅，是非常謹慎的回應。

Stratford 認為，中國想表明，他們已經注意到美國的行動，並將會強烈抵制，但他們不希望抵制行為，導致貿易風波進一步加劇。Stratford 說：「中國意識到，如果美國和中國陷入貿易戰，每個人將需要處理很多事情。」

北京當局聲稱中國為全球貿易的支持者，但他們對於外國公司進入中國國內市場有諸多限制，而外國公司若想在中國境內經營公司，則須尋找中國合作夥伴，中國並要求外國公司交出技術知識，以換取進入中國市場。

僅管外國公司想進入中國市場有很多規範，但中國想將自己塑造成全球貿易主義者，希望與川普的保護主義形成對比。中國駐美大使崔天凱週四在聲明中表示：「中國不希望與任何人進行貿易戰，但中國並不害怕，不會在貿易戰中退縮。」

新加坡國立大學資深貿易學者 Alex Capri 同意中國的回應是謹慎的看法，表示中國可能會留下談判的餘地。

但中國的反擊回應，還是使市場擔心，Stratford 警告：「我們正在進入一個黑暗的隧道，而這些一來一往的懲罰並不能解決潛在的問題。」

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