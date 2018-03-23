〈美中貿易戰〉中國反擊力道並不強勁 中美雙方還有談

美國前貿易官員指出，針對川普宣布對中國進口產品課徵高額關稅，中國的報復回應僅波及約價值 30 億美元的美國進口商品，此舉展現，中國並不害怕貿易戰，但也不想把事情鬧大，美中雙方還有談判的可能性。

美國總統川普宣佈將對中國進口產品課徵 500 億美元的關稅，而中國商務部週五表示，將提案針對美國 128 項產品作為潛在報復目標，在 2017 年的進口價值約 30 億美元。

根據美國貿易代表處的數據，2016 年美國出口到中國的商品，總額達 1156 億美元，美國貿易代表中國事務前助理 Timothy Stratford 指出，考量到兩國之間貿易規模的大小，中國僅僅對 30 億美元的美國進口產品課稅，是非常謹慎的回應。