新舞台舊址將重建信義A7大樓 環評過關

（中央社記者梁珮綺台北23日電）標下含新舞台在內的中國信託總部大樓的碩河開發，在大樓拆除後，將在原址新建信義A7商業大樓，規劃商辦、旅館以及重現新舞台，今天通過環評。

碩河開發去年12月闖關環評，被各委員要求補齊防災計畫、人口數、污水量、雨水回收計劃、空污及噪音影響分析、車行動線等資訊後再審。因此，委員會今天再次審議。

根據碩河開發的環境影響說明書內容顯示，樓層數因應旅館空間營運考量，從原本的44層增為46層，但總高度不變，調整部分樓層高度，地下為5層；人口數部分由原本規劃的4745人減為3691人，用水量由原本的903 CMD（立方米／每天）調整為1015 CMD，污水量為平均日650 CMD，調整為平均日720 CMD。