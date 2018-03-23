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新舞台舊址將重建信義A7大樓 環評過關

中央社2018/03/23 12:08
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北23日電）標下含新舞台在內的中國信託總部大樓的碩河開發，在大樓拆除後，將在原址新建信義A7商業大樓，規劃商辦、旅館以及重現新舞台，今天通過環評。

碩河開發去年12月闖關環評，被各委員要求補齊防災計畫、人口數、污水量、雨水回收計劃、空污及噪音影響分析、車行動線等資訊後再審。因此，委員會今天再次審議。

根據碩河開發的環境影響說明書內容顯示，樓層數因應旅館空間營運考量，從原本的44層增為46層，但總高度不變，調整部分樓層高度，地下為5層；人口數部分由原本規劃的4745人減為3691人，用水量由原本的903 CMD（立方米／每天）調整為1015 CMD，污水量為平均日650 CMD，調整為平均日720 CMD。

在防災避難計畫部分，碩河開發僅在建築一側規劃一處雲梯車等消防救災車輛停車空間，環評委員董娟鳴認為不足，且旅館、演藝廳內部逃生動線迂迴，「46層綜合大樓，使用族群數複雜，只需要一處給避難車輛停靠就夠了嗎？」要求碩河在防災避難上應更積極，必須補足資料說明。

委員劉小蘭說，最初的人口數預估5212人，後下修為4745人，今天的數據又再減為3691人，要求說明計算基準；如演藝廳規劃950席，但還要加上工作人員，萬一發生災難，「幾分鐘內可以疏散？疏散時間要花多少？」她說，雖然防火避難性能設計計畫書在台灣建築中心審查中，但也該說明。

台北市環保局長劉銘龍總結，信義A7大樓環評通過，但在碩河開發補充資料說明清楚、經環評委員確認後，才會公告。

碩河開發先前以新台幣151億元標下中信總部大樓，將斥資300億興建複合式大樓，規劃商辦、旅館、銀行辦公室等，並在5至7樓重現新舞台表演廳，可容納950席，工期約3年，新舞台重建部分，已在今年1月15日通過文資審議。（編輯：梁君棣）1070323

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