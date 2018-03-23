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〈美中貿易戰〉中國怎麼做美國才會開心 羅斯：先多買

鉅亨網2018/03/23 12:20
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川普近來動作處處針對中國貿易順差，但到底該如何縮小？美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 提供了一個答案：首先購買更多的天然氣。

據《彭博》報導，羅斯表示，中國減少對美國貿易順差的「最簡單」方法，是將其進口產品來源國，從其他國家改為美國。他說，購買更多美國液化天然氣可以是朝著這個方向邁出的一步。

羅斯說：「中國需要大規模進口液化天然氣，從中國的角度來看，從美國進口更多液化天然氣非常合乎邏輯。」

羅斯認為，如此一來，不但可分散供應來源，也可減少雙方貿易的失衡。

彭博新能源財經分析師 Anastacia Dialynas 在一份研究報告中表示，儘管中國由美國進口液化天然氣，有助降低貿易赤字，但恐怕難起多大作用。預計到 2030 年，中國對天然氣的進口需求將擴大至 8200 萬噸，如果由美國進口，大約可貢獻 280 億美元，而去年中美貿易失衡多達 3750 億美元。

此外，中國已經向其他國家作出進口承諾，恐怕也很難突然更動。根據 BNEF 數據，中國 2030 年進口天然氣產品中，僅有 4000 萬噸尚未簽約，僅為 135 億美元左右。

中國已經是美國液化天然氣第三大出口國，僅次於墨西哥和南韓。今年 2 月，Cheniere Energy 與中國簽署長期供氣協議，將向中國石油天然氣集團公司每年供應 120 萬噸液化天然氣，直到 2043 年。

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