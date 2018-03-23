〈美中貿易戰〉中國怎麼做美國才會開心 羅斯：先多買

川普近來動作處處針對中國貿易順差，但到底該如何縮小？美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 提供了一個答案：首先購買更多的天然氣。

據《彭博》報導，羅斯表示，中國減少對美國貿易順差的「最簡單」方法，是將其進口產品來源國，從其他國家改為美國。他說，購買更多美國液化天然氣可以是朝著這個方向邁出的一步。

羅斯說：「中國需要大規模進口液化天然氣，從中國的角度來看，從美國進口更多液化天然氣非常合乎邏輯。」

羅斯認為，如此一來，不但可分散供應來源，也可減少雙方貿易的失衡。