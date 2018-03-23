〈美中貿易戰台受害〉人民幣重貶反映悲觀情緒 不至於

美國總統川普昨 (22) 日宣布對部分中國商品加徵關稅，中國也以口頭強硬宣示將報復，造成離岸人民幣 (CNH) 昨日重挫，市場傳出雜音認為貿易戰不排將衍生出貨幣戰，不過，觀察目前各主要貨幣波動並不大，中華經濟研究院院長吳中書認為，這是市場對未來不確定的預期心理反映在匯率上，實際上「不會有一個國家希望匯率大貶」。

吳中書說明，在美國開貿易戰的第一槍後，市場都會聯想並預期對中國外貿的影響，這些預期下就會反映在金融市場上使匯率較不穩定，事實上，不會有一個理性的國家希望本國貨幣重貶，除了出口考量外，還必須考量對外投資和債務。