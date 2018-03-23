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〈美中貿易戰台受害〉人民幣重貶反映悲觀情緒 不至於

鉅亨網2018/03/23 12:18
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美國總統川普昨 (22) 日宣布對部分中國商品加徵關稅，中國也以口頭強硬宣示將報復，造成離岸人民幣 (CNH) 昨日重挫，市場傳出雜音認為貿易戰不排將衍生出貨幣戰，不過，觀察目前各主要貨幣波動並不大，中華經濟研究院院長吳中書認為，這是市場對未來不確定的預期心理反映在匯率上，實際上「不會有一個國家希望匯率大貶」。

吳中書說明，在美國開貿易戰的第一槍後，市場都會聯想並預期對中國外貿的影響，這些預期下就會反映在金融市場上使匯率較不穩定，事實上，不會有一個理性的國家希望本國貨幣重貶，除了出口考量外，還必須考量對外投資和債務。

吳中書認為，離岸人民幣的大跌主要是市場參與者對事件的預期悲觀而拋售，不至於提升至國家層級的貨幣戰。

從今日盤中各主要貨幣來觀察，在部分避險資金湧入日圓的影響下，日圓升幅逾 0.5%，而泰銖和星元升近 0.2%，韓元維持平盤附近，新台幣小貶不到 0.1%，而人民幣和港幣也僅在平盤左右波動。

投顧法人則說明，貿易戰開打後，美國中小型股偏重內需，較不受貿易問題影響會吸引資金轉入，加上市場波動度加大，使資金湧進美元避險，預料美元也不至於會太弱。

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關鍵字貿易戰離岸人民幣美元台幣貨幣戰headline
〈美中貿易戰〉中國反擊力道...〈美中貿易戰〉中國怎麼做美...

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