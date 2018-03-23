「憶」起手作　小小店長傳承排灣族技藝

不要以為罹患失智症就沒有用！失智症長輩仍保有的能力與智慧，78歲的柯奶奶直到現在，也每天刺繡、編織月桃葉草蓆；「這是勇士的頭飾，有很多山豬牙裝飾，表示他很會打獵」，「這是羊齒和萬壽菊做成的花環，如果有貴賓來，我們就會做花環給他，來表示尊敬」。兩位排灣族長輩柯vuvu和潘vuvu一一向小小店長介紹排灣族傳統文化，也當起「台灣智作」傳統技藝老師，現場教導4位小朋友做花環、毛線製成的簡易頭飾以及月桃葉編織。

屏東基督教醫院與7-ELEVEN合作推出「台灣智作」教室，於今(23)日上午在屏東新自孝門市舉辦首場「憶起手作」活動，讓原鄉失智症奶奶擔任傳統技藝老師，傳授小小店長學習編織排灣族頭飾和花環，同時也舉辦「從前，從前」攝影展，透過老照片讓長者話說從前，帶年輕一代踏上時光旅行，重訪老屏東。



▲排灣族柯vuvu解說勇士的頭飾，有很多山豬牙裝飾表示他很會打獵。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.23）

柯vuvu在三地門鄉地磨兒小學擔任學校文化課程的老師，介紹排灣族的傳統部落文化與歌謠，已經超過3年。但最近她常常記不住事情，忘記的次數愈來愈頻繁，懷疑自己是不是得了失智症。但在參加屏基失智症衛教講座後，知道多參與社交，多動手動腦，有助預防或延緩失智症，柯vuvu更加積極參與活動或屏基在部落舉辦的頭腦保健班，期許自己可以遠離失智症。73歲的潘vuvu在今年初被診斷患有輕度失智症，也因此對自己沒有自信，在女兒及屏基團隊的鼓勵下，開始嘗試參與社區的輔療活動，動手編織毛線頭飾及月桃葉，減緩功能退化，現在潘vuvu慢慢地重新看見自己的價值，找回了成就感與信心。



▲vuvu當起「台灣智作」傳統技藝老師現場教導小小店長做花環。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.23）

屏基失智症整合照顧團隊的心理師林勇勝說，由於國人對失智症認識不足，除了會導致個人對病情沒有警覺，延誤就醫治療外，也讓大眾對失智症患者抱有刻板印象，以為是「癡呆」、「老番顛」，毫無生活能力，但失智症長輩並非「什麼都不知道」、「什麼都不會做」。屏基與7-ELEVEN合作「及早救智」計畫，重新看見他們的尊嚴與價值，也促進代間融合、文化交流，亦是架構「失智友善社區」網絡的重要一環。



▲「從前，從前」攝影展透過老照片讓長者話說從前，帶年輕一代踏上時光旅行重訪老屏東。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.23）

活動當天也同時在門市舉辦「從前，從前」攝影展，展出一張張屏東懷舊老照片，現場分享故事的郭伯伯以前是空軍飛機維修技師，還去過美國受訓，是當時唯一的亞洲學員，結訓畢業時還獲頒「最佳進步獎」，談起這段往事，郭伯伯臉上滿是驕傲。



▲「從前，從前」攝影展透過老照片讓長者話說從前，帶年輕一代踏上時光旅行重訪老屏東。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.23）

屏基於今(2018)年開始舉辦「台灣智作」教室，讓社區中超商、學校、活動中心成為互動場域，讓大家看見失智症長者的才能；另一項重要工作則是讓社會每一份子都能認識失智症，安排讓7-ELEVEN店員、警察、郵差等人接受「失智症友善課程」訓練，知道如何「正確」與失智症長者應對相處，打造友善環境。