美商務部官員訪中市 林佳龍盼深化產業交流

林佳龍指出，中央正推動5加2產業計畫，並將台中定位為智慧機械之都，加上精密機械、手工具機、航太科技、半導體產業進駐發展，讓台中這座城市更具國際競爭力，同時台中也因為便利的交通與文化多樣性更具吸引力。

台中市政府今天發布新聞稿表示，美國商務部致力於提升美國製造業競爭力並關注製造業就業機會及投資，副助理部長史宜恩（Ian Steff）22日首度來到台中並拜會林佳龍，除了解台中地區製造業現況與優勢，也分享美國製造業的現況與未來規劃。

林佳龍表示，中央已啟動台中「智慧機械推動辦公室」，讓台中從產業面向鏈結國際，市府也於去年前往美國，會見記憶體大廠美光，並與愛達荷州航太聯盟簽署合作備忘錄，鼓勵美國投資台中。

史宜恩稱讚，台中是座適合生活、成長、共組家庭的宜居城市，尤其各項基礎設施、科學園區的蓬勃發展令人印象深刻。此趟參訪行程包括台灣美光科技公司、漢翔工業、台積電等知名科技大廠，期待美國與台灣進一步推動產業合作計畫。

台中市經發局長呂曜志表示，市府去年率團前往美國招商，聚焦在美國西北部各州，並獲得豐碩成果，市府去年也與總部位於西雅圖的微軟公司簽約，在既有地緣脈絡的合作基礎上，盼進一步與美國尋求合作契機，媒介雙方技術互補，共創台美雙贏。（編輯：管中維）1070323