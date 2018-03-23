中美貿易戰煙硝味四起　林伯豐：台灣要有所警覺

針對中國大陸侵犯美國智慧財產權，川普23日凌晨12點30分簽署經濟侵略備忘錄，祭出301條款，要向中國大陸總值約600億美元的進口產品開徵25%關稅，中美貿易戰正式開打。工商協進會今日舉辦媒體春酒，針對中美貿易戰，林伯豐坦言，台灣整體經過中國大陸外銷到美國的的產品大約有30%之多，這波保護貿易主義確實對台商有實質影響。

林伯豐表示，中美貿易戰若是開打，可能會讓許多台商選擇直接到美國投資最終產品，或是台商到美國認可的國家或地域去做加工後再到美國，這對台灣整體全球布局都會產生變化，台灣整體經濟會更加嚴峻。

林伯豐還提到，美國祭出301條款會對台灣的電子消費、紡織、電子業，以及一些機械加工零組件等有所衝擊，雖然現在還沒有正式實施，若是正式實施貿易對抗以後，台商應該怎麼做，各個企業都會有各自的立場，到台灣以外的國家去尋找生機，是可能的作法。

他強調，美國把台灣當做跟中國大陸談判的策略，台灣應該要有所警覺，政府要拿出實質的對應政策，大陸有惠台31項政策，台灣也應該出版怎麼樣對台灣的企業、投資有所幫助，包含產業政策、環評政策與勞工政策要取得平衡，讓企業有所感受且要落實方案，讓台灣的企業能夠長留在台灣。