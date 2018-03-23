〈房產〉拆老屋改建牛步化 2017年全台拆除執照量

依內政部統計資料，去 (2017) 年全國的核發建築物拆除執照僅有 4333 戶，數量創下 2010 年以來的新低量，其背後則反映出全台的老舊建物拆除改建或都更的速度緩慢，對比全台約 870 萬戶的住宅存量來看，其中有將近 2 成約 179 萬戶的 40 年以上老宅數量，每年拆照數量僅約 0.24%，拆除趕不及老化的速度。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從此一全台建物拆除照數量來看，現階段都更運作的轉速還未明顯拉高，不過政府也了解到都更有其推動的必要性與急迫性，過去一段時間，透過不同層面的改革推動，希望可以打通都更的任督二脈，進而帶動民間跟進都市的風氣。