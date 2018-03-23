籃球業務雙位數成長！Nike 扭轉北美銷量局勢

該公司表示，預計下一季度北美收入將持平，並在 2019 財報年上半年恢復成長。據報導，著名投資人 Ackman 的對沖基金從 Nike 股份上大撈了 1 億美元獲利。

球鞋品牌 Nike (NKE-US) 週四（22 日）表示，北美地區營收的下滑已經結束。這家全球最大的製鞋商透露，直接向終端客戶銷售並專注於新品發布是有利可圖的。Nike 股價週四收盤下跌 2.95% 至 64.42 美元，但盤後大漲至 68 美元水位。

Nike 執行長 Mark Parker 提道，在「第三季度（財報年）結束時，我們看到了北美市場趨勢的扭轉」。

北美市場近期一直是 Nike 的弱點，因為與 Adidas (ADDYY-US) 的競爭激烈，而實體通路零售商 Sports Authority 及 Sports Chalet 也陸續破產，對通路帶來明顯的壓力。北美市場的營收也連續 3 個季度下降，其中最近一個季度下降了 6%。

作為應對措施，Nike 便直接向客戶銷售，並與亞馬遜 (AMZN-US) 合作。其網路商店業務較上一季相比營收成長了 18%。

此外，Nike 把賭注壓在了創新研發方面。除了併購了數據分析公司 Zodiac 外，Nike 希望將消費者訊息與銷售訊息整合，「這些平台規模的擴大將對我們的業務進入第 4 季度及其後續產生更大的影響」。

Air Jordan 3 Tinker / 圖：Nike Jordan

對於下一季展望，Nike 將推出 120 美元的 Odyssey React，提高更多鞋款的價格切入點來增加 React 系列的量。同時也將關注慢跑鞋款。

舒適鞋款則是以 Air Max 270 來與競爭對手吃下這塊市場，認為 Air 系列未來可獨自拿下數十億美元的營收。

在 Nike 的主力籃球系列上，這季的成長速度為雙位數百分比。除了 Kyrie 4 及 PG2 鞋款銷量好之外，在 O2O 整合上，消費者可透過 LeBron Watch 手錶來購買 LeBron 15 鞋款。

在社群媒體 Snapchat (SNAP-US) 上販售的「Tinker」AJ3 也於 23 分鐘內銷售一空。

在國際市場上，Nike 也表現的出色。中國銷售額增長 24.3%，公司計劃通過在 2019 財務年第 1 季度在亞洲國家推出 NikePlus 會員資格來保持勢頭。

截至 2 月 28 日的 3 個月淨虧損 9.21 億美元，每股虧損 0.57 美元，去年同期盈利 11.4 億美元，每股 0.68 美元。報告指出，Nike 因美國的稅改案後登記了一次性的 20 億美元費用。如不算稅改費用，每股收益為 0.68 美元，超出分析師預期的 0.53 美元。