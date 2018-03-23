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好痛！女子跛腳走路邊　竟又遭「二次衝擊」

社會中心／台中報導2018/03/23 12:58
▲台中一名女子左腳受傷，竟還遭後方車輛輾過。（圖／翻攝自「爆廢公社」）
▲台中一名女子左腳受傷，竟還遭後方車輛輾過。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

看了就痛！近日台中一名左腳受傷、穿戴著護具的女子從街口走出，疑似因騎樓有轎車擋住無法行走，只得行走於馬路邊，沒想到卻遭後方車輛輾過左腳，讓女子當場傻眼。

一名網友在「爆廢公社」中貼出一段影片，畫面中女子跛著腳從右方巷口緩緩走出，但疑似因附近騎樓停有車輛無法通行，女子便繞過電線杆貼著馬路行走。怎料，後方轎車疑似為閃避迴轉車輛，稍微往右靠向路邊行駛，竟就這樣輾過女子已受傷的左腳，繼續往前開。

女子慘遭「二次傷害」後，當場驚嚇到停下腳步，傻眼看了一眼開走的車輛，再放下右手的物品、微微蹲下低頭查看左腳狀況，接著再緩慢起身繼續往前走。影片 PO 出後，不少網友表示「真的很對不起～但我笑了～」、「對不起，應該同情和罵那個駕駛的，我竟然笑了」、「我看了一直笑，我一定會下地獄」


▲女子遭車輛輾過受傷左腳後，先是一愣再微蹲檢查傷勢。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

也有網友心疼女子遭遇「這一定痛死」、「好衰...應該要到廟裏走走了」、「雖然覺得很可憐，但她當下也是愣住了，想追又沒辦法跑」、「就是硬要鑽才會那麼靠邊，台灣不就很常見這種人，告他肇逃」，建議原 PO 應將影片送給當地派出所處理，檢舉轎車駕駛。不過，也有部分網友認為，雖然騎樓因停有車輛無法行走，但女子應可走電線杆內側靠騎樓、不用繞道，避免二次傷害。

關鍵字跛腳二次衝擊受傷肇逃輾壓
女友一句話　讓買房的男友傻眼了

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