好痛！女子跛腳走路邊　竟又遭「二次衝擊」

看了就痛！近日台中一名左腳受傷、穿戴著護具的女子從街口走出，疑似因騎樓有轎車擋住無法行走，只得行走於馬路邊，沒想到卻遭後方車輛輾過左腳，讓女子當場傻眼。

一名網友在「爆廢公社」中貼出一段影片，畫面中女子跛著腳從右方巷口緩緩走出，但疑似因附近騎樓停有車輛無法通行，女子便繞過電線杆貼著馬路行走。怎料，後方轎車疑似為閃避迴轉車輛，稍微往右靠向路邊行駛，竟就這樣輾過女子已受傷的左腳，繼續往前開。

女子慘遭「二次傷害」後，當場驚嚇到停下腳步，傻眼看了一眼開走的車輛，再放下右手的物品、微微蹲下低頭查看左腳狀況，接著再緩慢起身繼續往前走。影片 PO 出後，不少網友表示「真的很對不起～但我笑了～」、「對不起，應該同情和罵那個駕駛的，我竟然笑了」、「我看了一直笑，我一定會下地獄」