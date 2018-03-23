川普掀貿易戰 投顧指背後有3大目的

（中央社記者田裕斌台北23日電）美國將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅，投顧業者分析，美國總統川普目的並非著重在提高經濟成長，背後隱含3大秘密。

永豐金投顧表示，川普此舉主要為美國今年11月6日國會期中選舉鋪路，希望藉此獲得更多保護主義傾向選民的選票。

其次，川普也能向中國大陸施壓，在市場准入方面做出讓步，包括對投資股權的限制，及加大服務業的開放，如金融、雲端服務、行動支付等領域；減少中國大陸對美國農產品進口限制；加強智慧財產權保護等。

永豐金認為，美國發動貿易戰也能遏止中國大陸強制美國企業技術移轉與不平等關稅，尤其在「中國製造2025」中重點的10大戰略新興產業：新一代資訊技術、自動執行功能的高檔數控機床和工業機器人、航空航太設備、海洋工程裝備、高技術船舶、新能源裝備、高鐵裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥和高性能醫療器械，阻止中國大陸威脅美國成為未來的經濟霸權。