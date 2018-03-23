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〈美中貿易戰台受害〉經部次長龔明鑫：已做沙盤推演

鉅亨網2018/03/23 12:36
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美國總統川普簽署備忘錄，將對中國進口產品課徵 25% 關稅，且產品清單恐達百項，美中貿易戰開打，經濟部次長龔明鑫今 (23) 日強調，經濟部已預先做好沙盤推演相關評估及細部研究已經準備好了，經部密切關注，將配合行政院指示提出因應措施。

針對美中貿易戰，經濟部長沈榮津今日指出，目前先簽備忘錄，15 天公布產品清單，要等詳細具體項目出來，才能做進一步分析；不過沈榮津昨日就透露，兩大類台商會受影響，尤以 ICT、消費性電子產業所受影響較大。

沈榮津持平的回應川普簽署備忘錄一事的進展，龔明鑫在媒體詢問時進一步說明指出，經部一直密切關注，也預先沙盤推演，相關評估及細部研究已經準備好了，將會配合行政院的指示做好因應。

川普針對中國大陸經濟侵略 (economic aggression) 簽署總統備忘錄，將針對中國進口總值約 500 億美元的產品開徵 25% 關稅及限制中國投資，關稅針對中國對美國有優勢的高科技領域產品，白宮宣稱已準備 100 種貨物清單，領導 301 調查的美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 將在 15 天內公布產品清單，且讓公眾在 30 天內表達意見。

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〈美中貿易戰台受害〉鴻海成...〈美中貿易戰台受害〉林伯豐...

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