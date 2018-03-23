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中央社

NCC去年受理1704件廣電申訴 歷年最少

中央社2018/03/23 12:38
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北23日電）國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布傳播監理報告，106年共受理1704件申訴，為歷年申訴件數最少，其中以申訴電視1530件為大宗、占89.8%，裁罰以「節目與廣告未區分」最多。

NCC為廣電媒體主管機關，執掌傳播監理，分析廣播及電視媒體的民眾申訴及違規受罰情形，從98年1月建置「傳播內容申訴網」，並定期公布報告。

依據NCC統計，106年共受理1704件申訴，較105年申訴減少3190件，為建置傳播內容申訴歷年來申訴件數最少的1年。

NCC解釋，106年較105年件數減少，主因105年申訴件數為4894件，其中申訴「下一代幸福聯盟-1203百萬家庭站出來」廣告內容不實的件數為2660件。而106年的1704件申訴件數中，以申訴電視1530件為大宗，占總申訴件數89.8%。

在裁罰部分，NCC指出，共核處廣電媒體147件，包括電視87件及廣播60件，違法事項以「節目與廣告未區分」居冠。

NCC分析，106年民眾申訴不妥內容類型，以「內容不實、不公」為最多，占申訴總案件2成3以上，其次為「針對特定頻道（電臺）/節目/廣告內容、語言用字表達個人想法」及「違反新聞製播倫理」等。

至於106年民眾申訴電視節目類型前2大類，分別為新聞報導及一般性節目，共占申訴電視內容件數約66.8%。

NCC表示，「新聞報導」申訴案件則以申訴「內容不實、不公」、「違反新聞製播倫理」為主，由這項數據顯示，民眾期待電視新聞作為多數閱聽眾的主要資訊來源，仍須堅守守門人的角色，本著新聞專業倫理，呈現公正第三方的觀點。（編輯：林興盟）1070323

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