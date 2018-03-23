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社工界佳話　她們因這件事開啟跨世代合作

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/23 13:16
▲東港區家庭福利服務中心社工蘇品如和邱靖雯熱心服務雙雙獲獎。（圖／屏東縣社會處提供）
▲東港區家庭福利服務中心社工蘇品如和邱靖雯熱心服務雙雙獲獎。（圖／屏東縣社會處提供）

任職東港區家庭福利服務中心的22歲蘇品如和53歲邱靖雯，二人相差30歲，一個是剛踏出校園社會新鮮人，一位是年過40才決定報考大學的家庭主婦，她們對社工工作的熱情，成為超越世代隔閡好搭檔，今年雙雙獲獎，邱靖雯獲全國社會工作專業人員表揚「服務績優」獎，蘇品如則拿下南高屏地區社會工作人員「明日之星」入圍獎，二個世代齊心奉獻，傳為社工界的佳話。

「我們是因為聊鄉土劇劇情才發現彼此氣味相投！」，邱靖雯與蘇品如兩人相差30歲，但二人頗有淵源；蘇品如唸大學社工系實習時，邱靖雯就是帶領她的社工，後來二人在同一個辦公室上班時，還是經常為了服務案件、案主評估，彼此價值觀的不一樣而產生落差，直到都因為愛看鄉土劇，二人打開話閘子，才開啟了彼此的心門，成為好同事。

▲蘇品如拿下南高屏地區社會工作人員「明日之星」入圍獎。（圖／屏東縣社會處提供）

邱靖雯40歲那年才決定報考大學，把當時也在念大學的兒子與家人都嚇了一大跳。原來之前她曾在國小擔任志工團長14年，聽志工訓練講師提到「回流教育」，燃起重回校園的想法，選擇社工系進修。

邱靖雯說，現在她跟一些年輕的社工一起工作，雖然對新世代語言不完全都懂，但是她很認真的學習新世代溝通工具，像LINE、臉書facebook，試著善用這些新科技平台，不但提高溝通頻率，也增添工作樂趣。而邱靖雯不只是社工，她在辦公室裡更像是資深媽媽，豐富的人身閱歷，對年輕社工同仁是職場中重要支持夥伴，蘇品如就受益良多。

▲邱靖雯獲全國社會工作專業人員表揚「服務績優」獎。（圖／屏東縣社會處提供）

蘇品如高中時曾經在育幼院當志工兩年，立下她當社工的志願，在大學實習生時跟著邱靖雯去社區做拜訪，看見邱靖雯用流利的閩南語跟社區人士、社福單位溝通事情，深深覺得社工不是刻意裝扮鄉土，而是融入對方，用熟悉的語言來開啟彼此的距離，因此下定決心把語言學好，為將來服務做準備。

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憶起手作　小小店長傳承排灣族技藝112、110、119求救別搞錯

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