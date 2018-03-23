金管會：企業社會責任報告書質量兼備

（中央社記者蔡怡杼台北23日電）金融監督管理委員會表示，台灣今年的企業社會責任報告在質量上都有顯著斬獲，不僅數量多達515本，且近半數報告書獲得第三方保證或確信。

金融監督管理委員會副主委鄭貞茂今天出席「第四屆台灣永續報告分析發表會」。他致詞時表示，今年台灣企業社會責任（CSR）報告書的成長令人振奮，出版的報告書已達515本，其中，以金融、科技產業為多。

鄭貞茂指出，CSR報告書除了數量的成長，也有近半數、49%的CSR報告書取得第三方保證或確信，顯示企業重視報告書的品質，有27.7%的企業在CSR報告書回應聯合國的永續發展目標（SDGs）。