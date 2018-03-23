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中央社

貿易戰和台旅法 專家：美中關係更複雜多變

中央社2018/03/23 12:43
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃兆平紐約22日專電）美專家指出，川普政府對中國祭出關稅反制引發貿易戰，恐衝擊在大陸的美國企業；且近日美國總統川普簽署台灣旅行法，應考慮後續效應。

美國對中國祭出關稅反制，對中國進口至美國總額600億美元的貨品徵稅，加上川普簽署台旅法成為法律，讓美中關係更加複雜多變。

紐約福特漢姆大學法學院（Fordham Law School）國家安全中心訪問學人安得曼（David Andelman），在CNN網站評論指出，相較從華爾街到上海都高度關注關稅戰，華府對允許台美高層官員互訪的台旅法較少注意，但這項法案的簽署惹怒中國。

評論提及，台旅法簽署後，海峽兩岸一場遊戲正要登場，亦即總統蔡英文何時訪問華府？

駐紐約台北經文處副處長蘇瑞仁接受安得曼訪問表示，「維持兩岸和平與穩定的重擔，不應單單放在台灣身上，北京一直忽視亦有責任的事實。」

蘇瑞仁說：「蔡總統謹慎處理兩岸關係，自從上任後，一再期盼兩岸展開對話，但北京拒絕重啟對話，還以軍機接近台灣空域等挑釁行徑，持續威脅台灣。」

評論文指出，川普上任後交替使用台灣牌，向中國眉來眼去或刺激中國，包括2016年當選總統後，與蔡總統通電話等。白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（PeterNavarro）支持川普與蔡總統通話，也認為美應對中國採取更強硬措施。

安得曼認為，川普若在中國對美出口議題持續強硬，且必須認知拉近美台關係會讓風險增加，再者川普因獲南韓協助處理北韓核武，認為不再需要中國插手，是很危險的錯誤。（編輯：陳惠珍）1070323

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