城南有意思4月開跑 街頭天天嘉年華

文總副秘書長李厚慶說，城南是一個蘊藏太多人記憶的地方，像自己在就讀南門國中時，經常會翹課、穿過整個植物園，那回憶至今難忘，「這次的活動，只是引發，透過曬書市集、星光電影院、親子工作坊、音樂會等串連起整個街區的活動，希望讓更多人再回到城南走走。」

（中央社記者汪宜儒台北23日電）文化總會與台北市政府共同主辦的「城南有意思」4月1日開跑，以重慶南路與南海路交錯的十字軸線放射，串連鄰近博物館、美術館、古蹟、校園、店家，以連續8天的活動讓城南天天熱鬧像嘉年華。

小野說，小時候住在植物園側門一帶，父親會要求他去南海藝術館看畫、讀牯嶺街買回的舊書，也會帶他去公賣局酒廠裡看拳擊賽、籃球賽，「可以說城南這塊地方孕育了我所有成長的一切，儘管三元街那邊的大水溝被填起來了，外側的鐵道被拆了，我的兒時台北不見了，但每次回到這一區，回憶仍會湧現。」

「城南有意思」自4月1日至8日舉行，適逢兒童節假期與春暖花開時節，戶外、室內活動俱有。包括在文總一樓城南空間NO.1的「穿越時空大冒險-認識城南的起點」特展，還有與「台北城市散步」共同規劃的四條散步路線。

李厚慶說，活動起跑當天，泉州街上的「城南童樂會」將旋轉木馬、海盜船矗立街道，還有紙風車兒童劇團的2檔演出。緊接著還有不同表演者將在捷運站與街頭快閃演出，以及春日曬書市集、春日好好市集、城南聽聽歌音樂會、星空電影院與講座、手作工作坊等活動，「希望透過這8天活動讓城南發亮，被人看見。」（編輯：管中維）1070323