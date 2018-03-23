私校三層年金制度 全教總籲修法健全

（中央社記者陳至中台北23日電）全國教師工會總聯合會今天在台北召開記者會，呼籲健全私校退撫的「三層年金制度」，修法讓教職員可依個人意願辦理增額提撥，不需要學校先辦理。

對此，教育部回應，會呼籲尚未辦理的學校盡快辦理，並審慎評估是否要修法。

全教總理事長張旭政指出，「三層年金制度」包括第一層公保年金、第二層提撥的私校退撫、第三層依個人意願的增額提撥金。根據計算，如果有增額提撥，教師服務滿30年後，月退金可增加新台幣6400元到2萬元，保障更為完整。

然而，全教總發現很多私校不願開辦第三層的增額提撥金，導致教師無法提撥，嚴重影響當事人權益。事實上，學校依法只需為教師提撥1元，就能開辦這項措施。