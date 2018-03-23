私校三層年金制度 全教總籲修法健全

（中央社記者陳至中台北23日電）全國教師工會總聯合會今天在台北召開記者會，呼籲健全私校退撫的「三層年金制度」，修法讓教職員可依個人意願辦理增額提撥，不需要學校先辦理。
對此，教育部回應，會呼籲尚未辦理的學校盡快辦理，並審慎評估是否要修法。
全教總理事長張旭政指出，「三層年金制度」包括第一層公保年金、第二層提撥的私校退撫、第三層依個人意願的增額提撥金。根據計算，如果有增額提撥，教師服務滿30年後，月退金可增加新台幣6400元到2萬元，保障更為完整。
然而，全教總發現很多私校不願開辦第三層的增額提撥金，導致教師無法提撥，嚴重影響當事人權益。事實上，學校依法只需為教師提撥1元，就能開辦這項措施。
全教總呼籲修正「學校法人及所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」第9條，讓教職員可依個人意願辦理增額提撥，不需要學校先辦理，落實退休保障。
對此，教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男表示，依法學校只需配合辦理扣繳作業，目前全國372所私校中，已有122校辦理增額提撥，以教職員人數計算，約佔6成。
賴俊男表示，增額提撥並不會增加私校太多的財務負擔，只要為每位教職員每個月撥1元及辦理扣繳即可，因此教育部持續鼓勵私校辦理。至於全教總提議修法，也會審慎評估。（編輯：唐聲揚）1070323