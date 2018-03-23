〈美中貿易戰台受害〉林伯豐：台商將受到實質影響 可

美國總統川普簽署對中國貨品祭出高達 600 億美元關稅的備忘錄，對此，工商協進會理事長林伯豐今 (23) 日表示，若美國實施貿易保護主義政策，台商將會受到實質影響，可能使台商轉而到美國設廠投資終端產品國內受影響的產業可能包括電子消費、紡織業、機電加工與零組件等產業。
林伯豐指出，台灣經過中國加工外銷至美國的占比約 20% 至 30% 之多，若美國實施貿易保護主義政策，台商將會受到實質影響，使台灣整體經濟環境更加嚴峻。
林伯豐認為，可能使台商轉而到美國設廠投資終端產品，或到美國認可的國家加工後，再外銷至美國，目前國內包括電子消費、紡織、機電加工與零組件等產業，都可能受到影響。
至於是否會因此加速台廠赴美投資，林伯豐則認為，待關稅政策正式實施後，每個企業都有各自的立場，不只是到美國，也可能到能讓台灣企業繼續生存的地方，尋找生機。
從與中國的關係來看，林伯豐表示，美國把台灣與中國談判的策略，台灣應該要有所警覺，拿出實質的對應政策，包括產業政策、環評與勞工政策等，讓企業有所感受，進而常留台灣，政府也應與中國協商，減少台廠在中美貿易保護主義爭端下，所受到的影響與衝擊。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>