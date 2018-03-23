〈美中貿易戰台受害〉林伯豐：台商將受到實質影響 可

美國總統川普簽署對中國貨品祭出高達 600 億美元關稅的備忘錄，對此，工商協進會理事長林伯豐今 (23) 日表示，若美國實施貿易保護主義政策，台商將會受到實質影響，可能使台商轉而到美國設廠投資終端產品國內受影響的產業可能包括電子消費、紡織業、機電加工與零組件等產業。

林伯豐指出，台灣經過中國加工外銷至美國的占比約 20% 至 30% 之多，若美國實施貿易保護主義政策，台商將會受到實質影響，使台灣整體經濟環境更加嚴峻。

林伯豐認為，可能使台商轉而到美國設廠投資終端產品，或到美國認可的國家加工後，再外銷至美國，目前國內包括電子消費、紡織、機電加工與零組件等產業，都可能受到影響。