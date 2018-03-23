今日廣場》胡文琦／中監究竟是被性騷擾或是？

請問，台中監獄這是被性騷擾？還是被強姦呢？媒體報導，為了兒子陳致中，前總統陳水扁日前「再度」挑戰中監的「四不規定」，在出席陳致中的造勢晚會上「上台」，再度又踩了一次紅線。對此，台中監獄副典獄長李進國則表示，獄方「沒有派員」到場監督，「但應該有人全程收看直播」掌握情況，中監無法立即做出評斷，會等蒐集資料後再做認定云云。
據悉，此番阿扁有事先向中監申請出席獲准，中監則比照過往，要求阿扁前總統必須遵守「不上台、不演講、不接受採訪、不談及政治」的四不規定，現場並要有醫師隨行，及約可停留一個半小時左右云云。沒想到的是，在現場主持人高雄市議員陳政聞首度邀請阿扁「上台致詞、但不演講」遭到婉拒後，當主持人第二度再邀阿扁代表阿嬤、上台致贈好彩頭給陳致中時，阿扁則在略微思索後起身，隨即由旁人攙扶走上舞台進行了相關儀式。
以上文字所述，都是透過媒體報導「有憑有據、白紙黑字」的具體事實證據，那麼，究竟是阿扁「太過靠勢」地吃定了中監，還是中監已像電影中欲練「葵花寶典」神功，而必須先自己「自宮」呢？坦白說，面對早已紀錄不良且多次涉嫌踩紅線的阿扁前總統行徑，此次，中監竟然「又剛剛好、很有默契」地沒有派員到現場督軍？而且，中監副典獄長李進國還用了政治圈的滑溜式用語，「但應該有人全程收看直播」來企圖掩飾獄方的無能、無力與無奈，這寧不讓人會大嘆三聲徒呼負負？
說實話，主持人陳政聞一席刻意「恐龍司儀」的投機取巧言行，什麼「上台致詞、但不演講」的「幹話」出籠後，這樣歹戲拖棚的噁爛戲碼，究竟還要傷害台灣國人的眼睛與政治智慧幾次？準此，不管這次中監是再度被阿扁給「性騷擾或是強姦」也罷，中監及法務部真的必須做出果敢決定了，否則，傷害蔡政府、蔡總統民調聲望事小，傷害國家的司法公信力與皇后貞操事大，中監真的不應再打太極拳及迷糊仗了。
●作者：胡文琦／文史工作者、前國民黨文傳會副主委
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日觀點》開拓不同的視野
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com