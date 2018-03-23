今日廣場》胡文琦／中監究竟是被性騷擾或是？

請問，台中監獄這是被性騷擾？還是被強姦呢？媒體報導，為了兒子陳致中，前總統陳水扁日前「再度」挑戰中監的「四不規定」，在出席陳致中的造勢晚會上「上台」，再度又踩了一次紅線。對此，台中監獄副典獄長李進國則表示，獄方「沒有派員」到場監督，「但應該有人全程收看直播」掌握情況，中監無法立即做出評斷，會等蒐集資料後再做認定云云。

據悉，此番阿扁有事先向中監申請出席獲准，中監則比照過往，要求阿扁前總統必須遵守「不上台、不演講、不接受採訪、不談及政治」的四不規定，現場並要有醫師隨行，及約可停留一個半小時左右云云。沒想到的是，在現場主持人高雄市議員陳政聞首度邀請阿扁「上台致詞、但不演講」遭到婉拒後，當主持人第二度再邀阿扁代表阿嬤、上台致贈好彩頭給陳致中時，阿扁則在略微思索後起身，隨即由旁人攙扶走上舞台進行了相關儀式。