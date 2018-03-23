NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈足協解召周定洋　羅生門再度發生貿易戰　徐旭東：這也沒什麼了不起理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

〈美中貿易戰台受害〉美中關稅大戰 台科技業成夾心餅

鉅亨網2018/03/23 12:53
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美國將對中國航太、資訊與通信科技以及機械工業在內的產品課徵 25% 關稅，預計將課徵近 600 億美元關稅，由於台科技廠主要生產基地都在中國，一旦確定遭課關稅，恐將成為最大的受害者。

美國擬課關稅後，中國也立刻反擊，將針對美國進口水果、無縫鋼管、豬肉及回收鋁加徵關稅，涉及金額約 30 億美元。

法人表示，蘋果 (AAPL-US)、筆記型電腦、手機、電動車等將是最主要受害者，其中蘋果更是最大受害者，尤其台廠有相當多蘋果供應鏈，包括組裝、零組件等，恐都難逃本次衝擊。

法人預期，鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 等，都恐將受到拖累。另外電動車特斯拉 (TSLA-US) 也積極進入中國，相關供應鏈也難逃波及。

川普在白宮簽署儀式上表示，預估課徵的關稅可能達 600 億美元，本次簽署的行政命令，除了將根據 301 調查結果，針對中國進口商品課徵關稅，同時也要求美國財政部，調查中國以國家基金或國有企業在美進行不公平投資的行為。

美國預計在 15 天內公布正式的課稅項品，總數初估約為 1300 項，公布之後，還會在聯邦公報上徵求民意，有 30 天表達意見時間。另外，美國貿易代表署也將針對中國的歧視性執照申請程序在世貿組織中提出訴訟。

根據中國中金研究院推估，中國的航空、電信、機械及家電，將是主要受害產業。

中國商務部也立即反擊，今天上午發布針對美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施的中止減讓產品清單並徵求公眾意見，擬對自美國進口產品加徵關稅，該清單暫定包含 7 類、128 個稅項產品，初估涉及美國進口金額約 30 億美元。

其中第一部分共計 120 個稅項，包括鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品，擬加徵 15% 的關稅，初估進口金額約 9.77 億美元；第二部分共計 8 個稅項，包括豬肉及製品、回收鋁等產品，擬加徵 25% 的關稅，涉及進口金額約 19.92 億美元。

中國商務部也立即反擊，今天上午發布針對美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施的中止減讓產品清單並徵求公眾意見，擬對自美國進口產品加徵關稅，該清單暫定包含 7 類、128 個稅項產品，初估涉及美國進口金額約 30 億美元。

其中第一部分共計 120 個稅項，包括鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品，擬加徵 15% 的關稅，初估進口金額約 9.77 億美元；第二部分共計 8 個稅項，包括豬肉及製品、回收鋁等產品，擬加徵 25% 的關稅，涉及進口金額約 19.92 億美元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字美中貿易戰美國川普航太資訊科技蘋果電動車特斯拉筆電headline
〈美中貿易戰台受害〉林伯豐...英廣告商：FB給我好好解釋...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan