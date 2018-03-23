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英廣告商：FB給我好好解釋 否則抽廣告

鉅亨網2018/03/23 13:00
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英國「劍橋分析」公司擅自挪用社交網站 facebook(FB-US)5000 萬名用戶個資雪球越滾越大，除網友發動刪除 fb 外，英國廣告商聯合會 (ISBA) 周三 (21 日) 要求 facebook 就這次事件作出滿意解釋，否則會放棄在 facebook 投放數以億鎊計的廣告

《星島日報》報導，ISBA 的會員代理約 3000 個著名品牌的廣告，包括消費品公司聯合利華 (Unilever) 及寶潔 (P&G) 等，每年向 facebook 支付數以億鎊計廣告費，部分廣告客戶不滿 facebook 用戶的個人資料被經紀人或政治活動者擅自挪用。

接近 ISBA 的消息人士表示，若 facebook 的回覆令他們不滿意，他們可能會轉往其他媒體投放廣告。ISBA 行政人員本星期會與 facebook 行政人員開會。

數間投資集團也表示因這次事件，停止以社會責任投資基金購買 facebook 股票或檢討他們手上持有的 facebook 股票

北歐地區最大銀行北歐銀行表示，他們在評估這宗醜聞期間會凍結部分 facebook 投資。德國 Union 投資集團表示會檢討手上持有的 facebook 股票。

facebook 創辦人兼行政總裁佐克伯 (Mark Zuckerberg) 周三 (21 日) 打破連日來的緘默，承認公司在保護用戶數據方面犯了錯誤，「嚴重違背了用戶的信任」。他承諾會加強措施保障用戶私隱，又表明願意出席國會聽證會作出交代。facebook 當天宣布 6 項改革措施，防止個人資料再被濫用。

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