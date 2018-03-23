陸對台31項措施 賴揆：應與美301有關

他說，「對台灣的衝擊難免」。但是衝擊的效應有多大？需要後續持續觀察。

賴清德表示，美中貿易大戰一觸即發，國家安全會議或行政院相關部會都密切注意，也會妥善因應。

賴清德今天在立法院施政總質詢答復民主進步黨黃偉哲質詢有關美中貿易大戰以及可能對台灣影響等問題時，做了以上表示。

（中央社記者范正祥台北23日電）美中貿易戰備受關注，行政院長賴清德今天指出，中國大陸日前公布對台31項措施，希望能夠挽留台商不要離開中國大陸，這直接或間接與美國301措施「應該是有關係」。

賴清德指出，如果在中國大陸經營的台商，最後組裝後的商品是銷往美國，當然會有影響。如果台灣企業把零組件設備賣到中國大陸，讓台商或中國大陸企業組裝運到美國，這樣也會受到影響。

他說，不管是怎麼樣，行政院最重要的就是經由立法院的支持，除了妥善因應之外，創造台灣經濟發展是中長期最重要的措施，行政院會積極提出因應對策。

談及美中貿易大戰一觸即發，賴清德答詢時也提及，中長期而言，對中國大陸也是有壓力存在，可能會造成台商到東南亞國家、甚至到美國，或者回到台灣投資。

賴清德說，他相信中國大陸已及早掌握美國的態度，所以中國大陸日前對台公布31項措施，希望能夠挽留台商不要離開中國大陸，避免台商離開中國大陸轉至東南亞投資或回到台灣，直接或間接與美國301措施「應該是有關係」。（編輯：許雅靜）1070323