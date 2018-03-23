台美航線未來可在台境外通關　外交部爭取中

針對華航董事長何煖軒日前提及，華航有意新開台灣飛美國加州安大略航線，雙方在談判過程中，美方突破外交障礙，初步敲定華航飛美航線擬啟用「境外通關（US Border Preclearance）」措施，引發國人熱烈討論。

華航董事長何煖軒日前透露台灣飛美航線將提供台灣旅客可以「境外通關」模式在台灣辦理入關美國，也就是「前站查驗」(Preclearance)。外交部今(23)日發表聲明強調，目前美方並未開放申請，不過外交部已召開跨部會會議評估加入該計畫對我方效益及影響。

消息一出，外交部馬上發布聲明強調：

一、 爭取國人出國旅行便利及推動人民交流向來是外交部重要政策，過去幾年來，我國成功爭取加入美國「免簽證計畫」，也成為東亞第 3 個加入美國「全球入境計畫」國家，大大提升國人赴美便利性。

二、 外交部關注美國「前站查驗」(Preclearance)計畫，惟美國土安全部海關暨邊境保護局目前未宣布開放各國申請，為評估推動加入該計畫對我方效益及影響，我政府已召開跨部會會議，就該計畫內容、申請程序、執行方式及可能效益等細節討論，並與美方保持聯繫，為提升國人赴美便利做好準備。但美方尚未開放各國申請「前站查驗」(Preclearance)計畫，台灣方面目前也僅就未來若加入該計劃後，對我方效益及影響展開跨部會討論而已。

桃園機場公司表示會配合政策辦理，未來若實施「境外通關」措施，對於通關動線規劃會詳細評估，務必把對旅客的影響降到最低。



▲桃園機場公司表示會配合政策辦理，未來若實施「境外通關」措施，會再對通關動線詳細規劃。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.23）