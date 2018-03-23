佳里廣安宮孔德尊王　肩負重任管理陰魂

西元1895年開始台灣由日本統治，日本某親王（據說是北白川宮能久親王）率領軍隊登陸台灣，並一路南下掃蕩，在今日台南一帶遭到暗殺身亡（能久親王的死亡地點目前仍未有定論）。

（文／黃彥昇 民俗陣頭深度中毒者、國立政治大學台灣文學碩士）佳里廣安宮，主祀孔德尊王，位於台南市佳里區，原稱「樹王公」、「樹王廟」。孔德尊王的祭祀在佳里一代開始的很早，據說可以追溯到康熙年間。祂雖然管理陰魂，但請先不要慌張，因為這背後有著一段傳奇故事。

日本軍隊失去統帥，全軍上下接近瘋狂，因而展開報復行動，在軍隊行經的蕭壟（今佳里）血腥屠殺了當地民眾，也就是俗稱的「蕭壟事件」。因為死亡的人數過多，所以蕭壟一代有許多的有應公廟，用以祭祀這些死在日軍手下的亡魂。

到了1923年，佳里一帶非常不平靜，大大小小各種事都有，有人夜晚看到鬼火，也有診所救治完病人後收到冥紙。一時間，佳里各地人心惶惶，後來在地方耆老開會商量後，決定恭請北港天上聖母以及南鯤鯓代天府吳府王爺南巡。

南鯤鯓吳三王與北港天上聖母到達佳里後蒞臨金唐殿，由吳三王、北港天上聖母會同佳里金唐殿的三位王爺，以及佳里一帶的眾神明展開「掃蕩」。所謂的「掃蕩」，是神明指示搗毀佳里境內的三十多間有應公廟，順便掃除一些無人居住鬼屋。

而被掃蕩的這些孤魂，在吳三王等神明的商議之下，交由佳里廣安宮的孔德尊王管理。為此，佳里廣安宮在廟旁建設了一間將軍府，原本的有應公改稱為將軍爺，受人祭祀，同時也受孔德尊王管理、約束。至此，佳里一帶平靜安樂。

孔德尊王受委託負起這個重責大任，所以在蕭壠香中領有「安撫孤魂令」，雖然祂管理陰魂，但並不代表廣安宮是陰廟。而一肩扛下這個任務的孔德尊王，是非常值得敬拜的神明。

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