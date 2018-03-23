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中央社

美陸戰隊赴澳移訓人數新高 恐刺激中國

中央社2018/03/23 12:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲國防部長潘恩（Marise Payne）今天表示，美國將派遣1587名陸戰隊員到澳洲受訓，人數創下歷來新高。路透社報導，美國試圖在這區域抵抗華府所謂的中國入侵行為。

潘恩表示，根據軍力部署倡議（Force PostureInitiatives）計畫，這批美國陸戰隊員將在澳洲偏遠北部受訓6個月，比起2017年輪調人數增加27%。

潘恩說：「美軍在保障印度洋-太平洋（Indo-Pacific）區域安全與穩定上，扮演關鍵角色；軍力部署倡議將是未來數十年維持穩定與安全不可或缺的一環。」

自2011年起作為美國重返亞洲的一部分，這項軍力部署成為美國總統川普主政之下，華府對此區域承諾的重要指標；同時也彰顯了南海主權爭議引發各國緊張之際，川普在此對抗中國的意志。

南中國海是重要的貿易航道，據稱蘊藏大量石油與天然氣。中國聲稱擁有南海大部分主權，並在礁石上建造人工島嶼，部分設有港口與飛機跑道。

美國此舉可能觸怒北京。美國陸戰隊員將與來自澳洲、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國的人員一起受訓，其中好幾個國家都聲索南海主權。

這項軍事部署也可能進一步削弱澳洲與中國之間的關係。

澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）最近數個月來，指稱中國正在不當干涉澳洲國內事務。這項指控引發北京罕見抗議，雙邊關係惡化。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070323

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