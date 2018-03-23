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NCC去年裁罰 節目廣告化最多

中央社2018/03/23 13:03
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北23日電）國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布傳播監理報告，106年共受理1704件申訴，裁罰計147件，核處金額達新台幣1372萬元，違規事項多為節目與廣告未明顯分開。

NCC為廣電媒體主管機關，執掌傳播監理，從民國98年1月建置「傳播內容申訴網」，並定期公布報告。

NCC的報告指出，為持續精進傳播申訴機制，革新受理申訴流程，從106年12月11日起可依民眾意願立即主動將部分案件轉予業者處理，讓業者可以即時處理申訴案件，而民眾可查詢業者或NCC回覆的內容，期望申訴網朝向「公民與媒體對話平臺」的目標邁進。

據NCC統計，106年共受理1704件申訴，其中在裁罰部分，核處違反廣播電視法、衛星廣播電視法等相關法規的廣電事業共計147件，包括電視87件及廣播60件，核處金額達新台幣1372萬元，違規事項多為「節目與廣告未區分」。

NCC表示，違規前3大事由分別依序為，「節目與廣告未區分87件，核處金額387萬元最多；「廣告超秒」18件核處金額340萬元為次；「違反本國節目之認定、類別、指定播送時段及比率限制之辦法」15件，共核處金額260萬元。

NCC強調，廣電業者製作節目時，應兼顧視聽眾觀感，謹守法令規定，加強內部自律及編審機制，以免違法受罰，同時NCC將持續督促電視事業提升國內節目質量，共創優質的收視聽環境。（編輯：鄭雪文）1070323

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