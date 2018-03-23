鋼鋁關稅台灣豁免 賴清德：談判中

正在華府尋求美國鋼鋁關稅豁免的政務委員鄧振中日前表示，談判仍未結束，但要獲得豁免不太容易。即使台灣在23日關稅措施開徵前仍未被排除，與美方的交涉仍會持續。

美國總統川普於8日宣布，15天後將對鋼鋁進口商品分別課徵25%與10%關稅，這項措施將於23日正式生效。加拿大與墨西哥因為與美國正在重新協商「北美自由貿易協定」（NAFTA）得以豁免，美國在安全和貿易上的夥伴也能進行談判爭取豁免。

（中央社記者蘇龍麒台北23日電）行政院長賴清德今天表示，有關美國祭出懲罰性鋼鋁關稅，台灣方面爭取豁免部分還在談判中，但等政務委員鄧振中回國後，會與台灣鋼鋁業者討論，怎麼因應新局勢。

中國國民黨立委羅明才中午在立法院施政總質詢時表示，台灣的鋼鋁在這波懲罰性關稅中沒有豁免權。

賴清德答復表示，中美貿易大戰對台灣影響難免，不論是總統府的國安會或行政院相關部會都會妥善因應。

賴清德說，等鄧振中回國會與台灣鋼鋁業者討論，怎麼因應新局勢，但是根據國家發展委員會主任委員陳美伶表示，台灣鋼鋁豁免還在談判中，還要進一步了解。

羅明才又問新台幣與美元的匯率問題，賴清德說，匯率是中央銀行的獨立權責，行政院長不宜表示意見，相信央行總裁楊金龍會妥善因應。

賴清德說，台灣面臨台幣升值，這也不是第一次，央行都因應的很好，相信楊金龍可以妥善因應。

此外，羅明才說，民間盛傳民進黨下屆參選總統的是賴清德，總統蔡英文不選了。

賴清德說，這樣的說法恐怕是空穴來風，他小時候的志願是當醫師，不是當總統，目前就是把現在的工作做好。

羅明才說，賴清德與前行政院長林全頻頻下鄉，如果賴清德的上鏡頭的比例是10，蔡總統只有2或1，賴清德說，這個數據是偏頗的，因為質詢期間常到立法院備詢，所以媒體就會報導。（編輯：溫貴香）1070323