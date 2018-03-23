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假美鈔兌換當心送辦 警：送銀行協助鑑定

中央社2018/03/23 13:10
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中23日電）林姓婦人日前持2張美金百元鈔票到銀行兌換，卻被行員發現是假鈔，遭警方依法送辦。警方提醒，收到問題鈔票到銀行不要是先「兌換」，應先請行員協助鑑定，以避免觸法。

保安警察第七總隊第一大隊副大隊長林元通今天受訪表示，警方15日中午12時接獲台灣銀行台中分行通報，指出54歲林姓婦人持2張百元舊版大頭版美金兌換，但疑似偽鈔，警方獲報前往處理。

警方與行員發現這2張舊版大頭版百元美金，表面都十分平滑且色澤不自然，以銀行專用放大鏡檢視，假鈔的色澤、防偽設計及質感與真鈔差異頗大。

林姓婦人向警方供稱，美金是弟弟請她幫忙兌換的，弟弟先前在大陸開設美容美髮店，客人用美金支付費用，她想說剛好來要銀行，就順便幫忙兌換，沒想到美金竟然是假的。

經銀行鑑定，這2張美金涉嫌偽造，依中央銀行規定，兌換偽造美金金額200元以上，即違反刑法「行使偽造有價證券」規定，行員除將偽造的紙鈔作廢外，並將林婦依「行使偽造有價證券」規定送辦。

警方提醒，千萬別好心隨便幫人拿錢到銀行換錢，若民眾拿到國幣或外幣，發現鈔票可能有問題時，千萬不能拿去銀行說要「換錢、存錢」，應該先告訴行員「請求鑑定」，才不會誤觸法律規定。（編輯：卞金峰）1070323

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