假美鈔兌換當心送辦 警：送銀行協助鑑定

警方與行員發現這2張舊版大頭版百元美金，表面都十分平滑且色澤不自然，以銀行專用放大鏡檢視，假鈔的色澤、防偽設計及質感與真鈔差異頗大。

（中央社記者蘇木春台中23日電）林姓婦人日前持2張美金百元鈔票到銀行兌換，卻被行員發現是假鈔，遭警方依法送辦。警方提醒，收到問題鈔票到銀行不要是先「兌換」，應先請行員協助鑑定，以避免觸法。

林姓婦人向警方供稱，美金是弟弟請她幫忙兌換的，弟弟先前在大陸開設美容美髮店，客人用美金支付費用，她想說剛好來要銀行，就順便幫忙兌換，沒想到美金竟然是假的。

經銀行鑑定，這2張美金涉嫌偽造，依中央銀行規定，兌換偽造美金金額200元以上，即違反刑法「行使偽造有價證券」規定，行員除將偽造的紙鈔作廢外，並將林婦依「行使偽造有價證券」規定送辦。

警方提醒，千萬別好心隨便幫人拿錢到銀行換錢，若民眾拿到國幣或外幣，發現鈔票可能有問題時，千萬不能拿去銀行說要「換錢、存錢」，應該先告訴行員「請求鑑定」，才不會誤觸法律規定。（編輯：卞金峰）1070323