影音／驚！從沒想過自己也有遭到詐騙的一天

西螺郵局於日前連續2日發現有民眾臨櫃匯款神情有異，行員機警通報西螺警方到場攔阻，分別擋下新台幣10萬元及100萬元，樹立警民合作的良好典範，雲林縣長李進勇於今(23)日上午特地前往西螺郵局頒獎，嘉勉阻詐有功的郵局人員莊惟婷及李采穎與西螺警分局同仁廖正發、許任伯及王夫詮。 對於兩位老人家險些遭騙，李進勇也為他們捏了把冷汗，幸在郵局及警方的通力合作下未讓詐騙集團得逞。險遭詐10萬元的陳姓老翁，今(23)日也特別到場向郵局人員及警察同仁致謝，李進勇更貼心準備豬腳麵線，希望讓陳翁壓壓驚。陳翁也以自己的經驗告訴大家，當時因為緊張而被詐諞集團牽著鼻子走，從沒想過自己也有遭到詐騙的一天，經過此次警方與郵局的驚險阻詐，陳翁有信心不會再上當，並提醒各位阿公阿嬤接到奇怪的電話，掛掉就對了。

▲縣長李進勇親遞豬腳麵線讓老翁壓壓驚。（圖／雲林縣警察局西螺分局提供 , 2018.03.23)



雲林縣警察局於今年詐欺犯罪防制工作上，迄今已成功攔阻民眾遭詐騙案件共有8件，金額達新台幣167萬元；另於107年3月19日至3月22日期間配合內政部警政署執行查緝車手專案，拘提車手13名到案，成效斐然。此外，該局刑警大隊於今（107）年1月間，短短兩個星期內陸續在南投縣仁愛鄉清境農場民宿、臺中市南屯區及桃園市龍潭區等地，接連破獲三處詐騙機房，在在顯示警察同仁打擊詐欺不法之決心與努力，李進勇期許警察局持續查緝提款車手、嚴厲掃蕩詐騙機房，並加強民眾防詐觀念，杜絕無辜民眾受害。

雲林縣警察局局長許錫榮表示，詐騙案往往對被害人造成經濟上及心理上極大的傷害，打擊詐騙自然成為治安重點工作之ㄧ；除了極力宣導外，雲林縣警方也加強與金融機構的聯繫，增加第一線阻詐成功的機會，此次更是多虧西螺郵局機警通報以及警方耐心勸說，讓兩位險遭詐騙的老人家免於成為詐騙集團口中的肥羊，齊心為民的表現令人感動。