對不起第一夫人 豔星稱與川普有過真情

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國豔星麥道高先前自爆與川普有過婚外情，她在今天播出的電視專訪說，川普與她親熱後曾想塞錢給她，還說兩人後來都放了真感情，她也表示對第一夫人懷有罪惡感。
法新社報導，麥道高（Karen McDougal）過去是成人雜誌「花花公子」（Playboy）女模，她先前自爆，川普選總統的10年前，與自己有過長達一個月的婚外情。
她在今天播出的專訪中，與CNN主播安德森古柏（Anderson Cooper）談到第一次與川普發生性關係時說：「我們親熱後，他曾想塞錢給我。其實我不知道要怎麼接受。」她宣稱地點在比佛利山莊飯店（BeverlyHills Hotel）的一幢平房。
據麥道高說法，她當時告訴川普，自己「不是那種女人」，川普隨後對她說：「妳很特別。」
麥道高表示，她起初不打算再和川普見面，兩人最後卻「花越來越多時間在一起」，也會透過電話聯絡。她說：「我們是真的戀愛，兩人都放了真感情。」
麥道高和川普在2006年相識，當時川普的妻子梅蘭妮亞（Melania）剛生下兒子拜倫（Barron）不久。
她說兩人相戀期間，川普只提到梅蘭妮亞一次。麥道高表示：「很明顯，我不談她是有原因的。因為我有罪惡感。」
麥道高日前控告全美媒體公司（American MediaInc.），說對方2016年川普競選時，支付她15萬美元（約新台幣440萬元），要她封口不提10多年前的這件往事，如今她不願再受這樁保密協議約束。
「紐約客週刊」（The New Yorker）上月踢爆，全美媒體公司買斷這起緋聞版權，卻從未刊出相關報導。公司負責人裴克爾（David Pecker）則稱自己和川普「有私交」。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070323