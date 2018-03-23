對不起第一夫人 豔星稱與川普有過真情

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國豔星麥道高先前自爆與川普有過婚外情，她在今天播出的電視專訪說，川普與她親熱後曾想塞錢給她，還說兩人後來都放了真感情，她也表示對第一夫人懷有罪惡感。

法新社報導，麥道高（Karen McDougal）過去是成人雜誌「花花公子」（Playboy）女模，她先前自爆，川普選總統的10年前，與自己有過長達一個月的婚外情。

她在今天播出的專訪中，與CNN主播安德森古柏（Anderson Cooper）談到第一次與川普發生性關係時說：「我們親熱後，他曾想塞錢給我。其實我不知道要怎麼接受。」她宣稱地點在比佛利山莊飯店（BeverlyHills Hotel）的一幢平房。