路基掏空護欄損毀 人倫林道封閉整修

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）南投林管處所轄人倫林道位於南投縣水里鄉及信義鄉，可通往西巒大山登山口，但部分路段路基掏空、護欄損毀，3月30日到4月29日全線封閉進行改善工程。

林務局南投林區管理處辦理今年度人倫林道5到23公里處沿線道路改善工程，30日到4月29日全線封閉，相關道路封閉資訊提供南投縣政府警察局、縣警局信義分局，以利警方審查入山證申請等作業，同時在人倫林道聯外路段張貼公告，並在網站提供交通資訊。

南投林管處副處長張獻仁今天說，近年為提升林務執行安全及效率，依業務需求及迫切性，逐期編列經費改善所轄林道，針對人倫林道安全性較差路段，首先進行改善工程，預定今年6月底完成整體施工，建議民眾安排登山行程避開施工期間。