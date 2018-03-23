波頓出線 易思安料促川普跟蔡總統通話

Hit Fm聯播網發布新聞稿指出，易思安認為波頓擔任國家安全顧問是好事，波頓向來對台灣態度友好，波頓一向是華府政壇有名的鷹派，美國總統川普從國安、外交到經濟全由主張對中國強硬的鷹派出任，意味川普嚴肅看待中國作為美國國家安全與經濟戰略上的競爭對手。

至於，波頓上任，有沒有可能促成蔡總統到華府訪川普，或者讓川普訪台呢？易思安認為，這兩者機率比較低，但是波頓應該會鼓勵川普打電話給蔡總統。

主持人問，打電話給蔡總統，川普會不會接受？易思安說「會」，因為川普跟以前政治家不一樣，川普不畏懼中國勢力；如果美國讓步的話，會逐漸讓中國成為亞洲霸權。

易思安認為，這也代表，美國已經開始正視中國威脅，但時間點慢了，10年前早該這樣做（正視中國威脅）。

主持人問到，日前川普訪中，與中國領導人習近平相談甚歡。易思安認為，其實川習兩人友好都是假象，是表面上的，「川普沒有那麼喜歡習近平」，川普目的只是希望透過習近平在北韓的幫忙接近金正恩，但後來沒有成功，所以對於川普來說，習近平已經失去價值，加上習近平已經成為「專權獨裁領袖」更應該制衡中國，調整美國對中國的政策。

主持人追問，如果川普因為沒有利用價值而對習近平翻臉，川普會不會也因台灣沒有價值而對台灣翻臉？易思安說，情況不一樣，台灣對美國而言台灣是「老朋友」，「不是競爭對手的關係」，川普對民主國家友善。

易思安說，台灣的價值就在民主多元，且在國際上很多事情都默默幫助美國，這是台灣的價值，台灣有能力處理很多事情；易思安也說，蔡總統執政到現在，深得美國政府官員喜歡。

主持人還問到，很多台獨支持者認為台灣應趁中美關係不好時，蔡政府宣布獨立。

易思安說，就外國人角度而言，台灣人未來是台灣人自己決定，也就是說「我們不支持台獨，也不反對台獨」，但現在不一定是最好時機，因為「台灣不接受中國統一」，就會一直激怒中國。

他說，不激怒中國的唯一方法是統一，但台灣目前不會接受被統一，只好「維持現狀」，而所謂的維持現狀，每天其實都會受到中國挑戰，因為中國不想維持現狀，中國的目標就是要統治台灣。他也認為，2020中國武力攻台的機率很低，台灣現在要做的就是好好保護自己的利益。（編輯：林興盟）1070323