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中央社

兄長貼紙條恐嚇胞弟 警逮送辦

中央社2018/03/23 13:16
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮嘉義市23日電）原本是藥師的71歲陳男，因嗜賭成性、偽造有價證券遭通緝。逃亡時到胞弟家貼紙條，要胞弟「把錢吐出來，否則會絕子絕孫、出車禍死亡」，警方據報逮補，依恐嚇罪嫌移送法辦。

嘉義市警察局第二分局偵查隊長翁崇仁今天受訪表示，陳姓男子因偽造有價證券遭嘉義地檢署通緝，逃亡期間竟頭戴安全帽、口罩到胞弟家門口貼紙條，涉嫌恐嚇胞弟。

根據警方掌握的恐嚇紙條，陳男是以電腦打字，內容痛斥胞弟騙弱智母親把價值新台幣2500萬元房子過戶給自己，又把母親至少500萬元領光等。

警方說，恐嚇紙條另寫道：「母親死後不甘心，向我托夢訴苦，要我處理你」，以及「母親生前答應給長孫一份，快把錢吐出來，不然會絕子絕孫，你會出車禍死亡」等字眼。

翁崇仁指出，警方根據線報，得知陳姓通緝犯在嘉義市西區某公園附近租屋躲藏，白天都不敢出門，只有趁著清晨天未亮時，才外出運動打拳，每次外出都戴帽子與口罩，低頭不跟人打招呼。

經警方鎖定陳男租屋地點及平日騎乘的機車後，趁陳男返家之際，將他逮捕歸案。

警方調查指出，陳男出生醫生世家，父親及胞弟都是嘉義地區名人，陳男原本也是藥師，但因嗜賭成性，才會偽造有價證券遭通緝，最後竟鋌而走險恐嚇胞弟。

警方表示，陳男有贓物、誣告、偽造文書等前科，遭逮捕後，仍聲稱是母親託夢向他訴苦，才會張貼恐嚇字條。警方偵訊後，除解送嘉義地檢署歸案外，另依恐嚇罪嫌移送法辦。（編輯：梁君棣）1070323

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