兄長貼紙條恐嚇胞弟 警逮送辦

（中央社記者江俊亮嘉義市23日電）原本是藥師的71歲陳男，因嗜賭成性、偽造有價證券遭通緝。逃亡時到胞弟家貼紙條，要胞弟「把錢吐出來，否則會絕子絕孫、出車禍死亡」，警方據報逮補，依恐嚇罪嫌移送法辦。

嘉義市警察局第二分局偵查隊長翁崇仁今天受訪表示，陳姓男子因偽造有價證券遭嘉義地檢署通緝，逃亡期間竟頭戴安全帽、口罩到胞弟家門口貼紙條，涉嫌恐嚇胞弟。

根據警方掌握的恐嚇紙條，陳男是以電腦打字，內容痛斥胞弟騙弱智母親把價值新台幣2500萬元房子過戶給自己，又把母親至少500萬元領光等。