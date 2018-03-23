中華電跨足新創產業育成 將攜網家成立創投基金

鄭優表示，今年將加緊投資腳步，未來不排除挑選推薦信用保證的廠商，進行更進一步的投資，主要會以跟中華電未來核心發展方向有關聯的廠商為優先對象。

中華電董事長鄭優在 21 日宣布今年攜手中小企業信用保證基金擴大辦理火金姑 (企業相對保證) 專案時曾透露，將攜手產業合作成立一個投資基金，投資新創公司。

精進轉投資推動集團艦隊是中華電 (2412-TW) 今年的重點策略，除了鼓勵內部員工創業外，將攜手網家 (8044-TW) 成立創投基金，結合電信產業和電子商務產業跨領域資源，跨入新創產業育成領域。

中華電發出邀請函，將在 3 月 28 日與 PChome(網家) 舉辦合作記者會，據了解，雙方將合作成立創投基金，支持台灣新創網路團隊發展；中華電在邀請函中指出，透過創業，能改變目前社會的穩定結構，年輕人的創業成功，可以提高產業薪資水平、提升就業率，也能加速資本的世代流動。

中華電認為，相信鼓勵創業與新產業發展、尋找破壞性創新，及結合舊勢力的資源去開發新能力，就能創造有利年輕人的創業環境，為台灣社會帶來一個正向循環。

中華電指出，為支持台灣年輕人創業以及新創團隊走向國際市場，中華電與網家將首度攜手，結合電信產業和電子商務產業跨領域的資源整合，促成 20 年來首度資本與事業的深入合作，也將是台灣本土企業加入育成新創產業發展的第一步。

中華電在今年提出六大策略，推動集團艦隊，扶植產業發展是其中的一大策略，在精進轉投資作為方面主要分成四大塊，包括建立物聯網生態、強化數位服務、加速創新產業成長、及布局東協市場等，已分別投資台杉物聯網水牛基金，成立中華資安公司，進軍電競產業轉投資台灣第一大電競賽事公司 4Gamers。

另外，中華電推出「火金姑 (企業相對保證) 專案」，將捐助 5000 萬元，中小信保基金提撥等值專款，提供 20 倍 (20 億元) 保證融資額度，共同扶植新創及中小企業，主要鎖定物聯網、資安、雲端、大數據、行動加值等產業。