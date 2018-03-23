美中貿易戰 林伯豐估4產業受影響

美國總統川普今天簽署301調查結果，對中國進口產品課徵高關稅與投資限制，中國也在不到12小時後提出報復清單，美中貿易戰開打，但如同所有的戰爭，結論可能是沒有贏家。

（中央社記者黃雅娟台北23日電）美中大打關稅貿易戰，工商協進會理事長林伯豐表示，台灣產業透過中國加工，再外銷美國占比高達3成，預估電子消費、紡織、機械加工及零組件業都會受到影響。

中華民國工商協進會理事長林伯豐今天接受媒體訪問表示，台灣產業經過中國加工，外銷到美國高達30%；如果想要避開影響，就是台商到美國投資最終產品，或是到美國認可的國家、地區加工後再銷往美國，但是這樣對台灣的全球布局都會產生影響，台灣整體經濟可能更為嚴峻。

林伯豐預估，台灣的電子消費產業、紡織業、機械加工及零組件可能都會受到影響，現在中美貿易還沒正式實施，各個企業不只是考慮到美國，也可能到其他可以繼續生產的地方，尋找可能的商機。林伯豐呼籲，大陸對台提出31項措施，台灣也應該提出產業、環評及勞工政策等因應平衡方案，讓企業有感，落實規劃的方案。

美中貿易戰，台經院有學者提出，最糟糕狀況可能讓今年經濟成長率負成長，林伯豐表示「不這麼想，也不敢這樣想」。希望把企業、高端人才留在台灣，一起奮鬥努力。（編輯：張均懋）1070323