台灣設機房 假冒公安詐騙在美中國人

（中央社記者劉建邦台北23日電）26歲姜姓男子曾在東南亞、非洲等地設詐騙機房都未被逮，返台後在新竹縣設機房，假冒公安詐騙在美國的中國大陸籍民眾，並從華人資訊網找被害人個資，仍被刑事局緝獲。

警政署刑事局今天公布第二波掃蕩全國詐騙車手專案，從3月19日到22日期間，逮捕車手418人、查扣贓款新台幣3400萬餘元，其中，刑事局偵四大隊破獲首件以假公安詐騙在美國的中國民眾，並以比特幣付款案。

四大隊第二隊長張躍瀚說，日前接獲線報，有詐騙集團藏身在新竹縣，經多月偵查發現，無前科姜男涉嫌重大，經分析入出境紀錄，得知姜男曾多次出境到東南亞、非洲等國，時間長達1個月以上，研判姜男在當地設詐騙機房。