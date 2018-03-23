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藍天守衛國土的幕後英雄：蘇靖棠獲優秀青年表揚

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/23 15:21
▲空軍第六混合聯隊修補大隊場站中隊的蘇靖棠上士當選107年屏東縣優秀社會青年代表。（圖／空軍第6聯隊提供）
▲空軍第六混合聯隊修補大隊場站中隊的蘇靖棠上士當選107年屏東縣優秀社會青年代表。（圖／空軍第6聯隊提供）

青年從軍，擁抱夢想！國軍推動募兵積極的宣傳口號，仍吸引有志青年加入國軍行列，實現從軍開創不凡人生的夢想。服役於空軍第6聯隊修補大隊場站中隊的蘇靖棠上士，當選今(107)年屏東縣優秀社會青年代表，蘇靖棠奮發向上精神終獲肯定。

「看著親手修護的飛機一架架飛上藍天守衛國土，就算要我熬夜通宵都願意」蘇靖棠燦笑表示，無論工單再怎麼多，只要能確保飛機妥善，順利升空執行各項任務，那種驕傲是只有空軍飛機修護人員才懂的感覺，也是他日常心情寫照；對於本次獲得屏東縣優秀社會青年代表，他謙虛地說這是整個團隊的功勞，讓他能如期如質完成自身職責，未來亦會持續努力工作。


▲蘇靖棠公務繁忙之餘則熱衷路跑及腳踏車等運動。（圖／空軍第6聯隊提供）

蘇靖棠自96年大學電子系畢業後即報考專業士官班加入國軍，並把學校所學運用於部隊的工作，繼續專精一技之常；同時，他成功考取飛機修護丙級、工業電子丙級及電腦硬體裝修丙級等5張證照。公務繁忙之餘則熱衷路跑及腳踏車等運動，讓軍旅生活留下一頁頁精采的扉頁。

蘇靖棠獲聯隊推薦，肯定他善盡空軍C-130運輸機、E-2K預警機發動機修護工作，完成發動機故障檢修、場內發動機組裝及演訓移防等任務；而他也為了持續在空軍貢獻一己之力，目前就讀於空軍航空技術學院士官長正規班，期許結訓後能夠成為一位合格的領導幹部，繼續為保衛國家發揮長才。
 

關鍵字飛機修護國軍募兵專業士官空軍聯隊青年代表蘇靖棠
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