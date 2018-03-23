NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財基金投資職場新視界
即時跑馬燈足協解召周定洋　羅生門再度發生貿易戰　徐旭東：這也沒什麼了不起理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
財經

中美貿易戰還在雙邊打鼓？　徐旭東：樂觀講影響不太大

記者彭夢竺／台北報導2018/03/23 13:50
▲針對中美貿易戰，遠東集團董事長徐旭東今（23）日表示，是不是會影響那麼大還要再看，樂觀一點講不致於。（圖／記者葉政勳攝，2018.3.23）
▲針對中美貿易戰，遠東集團董事長徐旭東今（23）日表示，是不是會影響那麼大還要再看，樂觀一點講不致於。（圖／記者葉政勳攝，2018.3.23）

中美貿易戰煙硝味四起，遠東集團董事長徐旭東今（23）日說：「是不是會影響那麼大還要再看，樂觀一點講不致於。」他認為，全世界目前都希望經濟有成長，但也不要打的太過分；不過，徐旭東也強調：「大家要習慣世界變化就是那麼快，一個動作就可以造成股市反映這麼大，我們要學習如何因應，政府也應該要變動快一點。」

針對中國大陸侵犯美國智慧財產權，川普23日凌晨12點30分簽署經濟侵略備忘錄，祭出301條款，要向中國大陸總值約600億美元的進口產品開徵25%關稅，中美貿易戰正式開打。徐旭東今日出席工商協進會媒體春酒，針對中美貿易戰，他指出，美國的政策與這一系列的動作都是為了修改貿易平衡，這是很正常的。

到底中美貿易已經開打了，還是雙邊還在打鼓的階段？徐旭東認為，基本上講歸講，真正是不是會影響那麼大還要再看，樂觀一點講不致於。他說：「我個人感覺，全世界目前都希望經濟有成長，也不要打的太過分，因為現在世界連線太快了，一個動作就可以造成股市反映這麼快，我們也要習慣，要學習如何因應。」

徐旭東強調，大家要採納一個態度，要去習慣是世界的快速變化，這也沒有什麼了不起的，今天下、明天就上，企業基本上是跟隨政府，但政府應該要變動的快一點。

 

關鍵字徐旭東中美貿易戰貿易戰遠東集團工商協進會
貿易戰開打　林伯豐：4產業有衝擊

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan