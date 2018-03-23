中美貿易戰還在雙邊打鼓？　徐旭東：樂觀講影響不太大

中美貿易戰煙硝味四起，遠東集團董事長徐旭東今（23）日說：「是不是會影響那麼大還要再看，樂觀一點講不致於。」他認為，全世界目前都希望經濟有成長，但也不要打的太過分；不過，徐旭東也強調：「大家要習慣世界變化就是那麼快，一個動作就可以造成股市反映這麼大，我們要學習如何因應，政府也應該要變動快一點。」

針對中國大陸侵犯美國智慧財產權，川普23日凌晨12點30分簽署經濟侵略備忘錄，祭出301條款，要向中國大陸總值約600億美元的進口產品開徵25%關稅，中美貿易戰正式開打。徐旭東今日出席工商協進會媒體春酒，針對中美貿易戰，他指出，美國的政策與這一系列的動作都是為了修改貿易平衡，這是很正常的。