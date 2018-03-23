騰訊連兩日重挫 看跌期權一度飆漲34900%

在財報未如預期，而大股東又以折扣價出售持股之下，騰訊控股 (0700-HK) 出現 2011 年以來，最大的連兩日跌幅。據《彭博》報導，這讓衍生品市場措手不及，看跌期權也因此大賺。

騰訊近 2 年的飆漲，讓押注騰訊下跌本來勝算無幾，但也因為機率夠低，讓作對方向的交易員大賺。周五香港漲幅最大的 5 種期權合約，都是針對騰訊的看跌期權，其中一張合約一度飆升 34900%。

雖然期權在月末到期日之前，較容易出現大幅波動，但騰訊這次異常劇烈的波動，顯示交易員根本沒想到，這家香港市值最大的公司，會連兩天跌幅都超過 5%。過去 12 個月，騰訊股價的日均漲幅為 1.4%。