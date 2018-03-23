共軍炮兵部隊 印製習語錄要官兵學習

（中央社記者邱國強北京23日電）中共總書記習近平權勢不斷高漲，一些被視為文革復辟的吹捧作法逐漸浮現。中共解放軍北部戰區一個炮兵團就自行印發了粉紅色封面及燙金字樣的「習主席語錄」，要基層官兵學習。

這本「習主席語錄」約在一週前曝光，引起中國網民及海外華人議論。但除此之外，共軍旗下中國軍網設置的「國防社區」單元內，21日曾出現題為「人民領袖習近平萬歲」的文章，隨即被廣為散播，但22日就被刪除。

根據網路傳出的照片顯示，這本「習主席語錄」由共軍北部戰區第16集團軍的步兵204旅炮兵團印製，封面為粉紅色膠套，且印有燙金的「習主席語錄」及習近平頭像。