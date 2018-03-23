亞洲盃／足協解召周定洋　羅生門再度發生

中華足協今（23）日發表，周定洋選手確定不會在3月27日主場出戰新加坡亞洲盃預賽之戰出場，即便周定洋選手已經來台，足協仍不願意讓他入陣。

足協聲明如下：

中華男子足球代表隊在Gary J. White（懷特教練）及教練團帶領下，現正集訓備戰3月27日亞洲盃資格賽最終戰主場對戰新加坡之役，此戰為搶攻國際積分、取得未來排名上升，全隊上下一心，積極備戰。

關於本次周定洋選手徵召事宜，特此說明如下：

一、懷特教練於2月26日即與周定洋選手聯繫，周定洋選手表示可於3月23日向代表隊報到，懷特教練表示將向俱樂部爭取提早釋放球員。