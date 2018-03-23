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亞洲盃／足協解召周定洋　羅生門再度發生

體育中心／綜合報導2018/03/23 13:53
▲中華男足周定洋。（圖／中華足球協會提供）
▲中華男足周定洋。（圖／中華足球協會提供）

中華足協今（23）日發表，周定洋選手確定不會在3月27日主場出戰新加坡亞洲盃預賽之戰出場，即便周定洋選手已經來台，足協仍不願意讓他入陣。

足協聲明如下：

中華男子足球代表隊在Gary J. White（懷特教練）及教練團帶領下，現正集訓備戰3月27日亞洲盃資格賽最終戰主場對戰新加坡之役，此戰為搶攻國際積分、取得未來排名上升，全隊上下一心，積極備戰。

關於本次周定洋選手徵召事宜，特此說明如下：

一、懷特教練於2月26日即與周定洋選手聯繫，周定洋選手表示可於3月23日向代表隊報到，懷特教練表示將向俱樂部爭取提早釋放球員。

二、本會於3月2日寄發球員邀請函予羅斯郡足球俱樂部，因國際足總之國際比賽日為3月19日至3月27日，請求於3/18起釋放球員回歸代表隊，；羅斯郡足球俱樂部於3月7日回覆同意。邀請函內行程如下：

3月18日：向代表隊報到

3月19日至21日：集訓

3月22日：與航源FC練習賽

3月23日至26日：集訓

3月27日：亞洲盃資格賽最終戰對新加坡

3月28日：任務結束

三、航班安排依律師所提出之要求，於3月14日完成開票，預定於3月20日抵台。

四、懷特教練於3月20日周定洋選手抵台即致電周定洋選手本人，要求於3月20日晚間九點半至球隊飯店報到，獲得周定洋選手本人同意。然而當天晚上周定洋選手並未至球隊飯店報到。直至3月21日，懷特教練數次致電周定洋選手及其代表，希望得知球員去向，亦無獲得回應。

五、經總教練與本會陳威任秘書長討論，本次新加坡之役不會選派周定洋選手進入名單，周定洋選手個人能力無庸置疑，本次或因私人行程無法完全配合中華代表隊之集訓行程，實乃憾事。本會仍期待未來周定洋選手能持續為中華男子足球代表隊效力。

關鍵字周定洋中華足協足球中華隊
天行者狂攻46分　黃蜂狠螫灰熊一再發生徵召爭議　足協應整頓

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