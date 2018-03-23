繆德生旌忠狀載積勞病故 賴揆：重要是旌忠

（中央社記者劉冠廷台北23日電）退役上校繆德生旌忠狀載明「積勞病故」引起討論。行政院長賴清德今天說，不要去否定國防部的好意，重要的是國防部給了「旌忠」這2個字，至於為什麼寫積勞病故，這他不清楚。

繆德生參與反年改抗爭意外過世，由國防部核發的旌忠狀上載明「積勞病故」，引起討論。立法院今天繼續進行總質詢，中國國民黨立委呂玉玲表示，旌忠狀載明「積勞病故」，這對繆德生是非常大的諷刺。

呂玉玲說，旌忠狀上有總統蔡英文與賴清德的署名，等同是蔡總統與賴清德親自把這4個字送給繆德生與家屬，請問賴清德，是否知道繆德生的旌忠狀上寫了「積勞病故」這4個字？繆德生用生命作為訴求，就是要喚起政府在軍人年改上，對軍人的不公平，政府卻用這荒謬的理由，隱藏了繆德生的犧牲，這不是政府該做的事。