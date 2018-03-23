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中央社

繆德生旌忠狀載積勞病故 賴揆：重要是旌忠

中央社2018/03/23 13:46
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北23日電）退役上校繆德生旌忠狀載明「積勞病故」引起討論。行政院長賴清德今天說，不要去否定國防部的好意，重要的是國防部給了「旌忠」這2個字，至於為什麼寫積勞病故，這他不清楚。

繆德生參與反年改抗爭意外過世，由國防部核發的旌忠狀上載明「積勞病故」，引起討論。立法院今天繼續進行總質詢，中國國民黨立委呂玉玲表示，旌忠狀載明「積勞病故」，這對繆德生是非常大的諷刺。

呂玉玲說，旌忠狀上有總統蔡英文與賴清德的署名，等同是蔡總統與賴清德親自把這4個字送給繆德生與家屬，請問賴清德，是否知道繆德生的旌忠狀上寫了「積勞病故」這4個字？繆德生用生命作為訴求，就是要喚起政府在軍人年改上，對軍人的不公平，政府卻用這荒謬的理由，隱藏了繆德生的犧牲，這不是政府該做的事。

列席備詢的賴清德表示，國防部可以本於職權，直接頒發給符合條件的國軍同袍；不要去否定國防部的好意，繆德生是因為意外，從高處不幸跌落，重要的是國防部給了「旌忠」這2個字。

賴清德表示，至於為什麼寫了積勞病故，這他就不知道了，「國防部為什麼用這樣的文字，這我不清楚，因為事先沒有報院」。

此外，賴清德也表示，對於繆德生不幸過世表達哀悼不捨，希望退伍的國軍同袍能夠了解，政府基於照顧國軍同袍的立場，在年改的版本，一定會妥善提出。（編輯：張均懋）1070323

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