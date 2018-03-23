新北掃墓免費供水滅火 方巾擦骨罐貼心

市府殯葬處長黃秀川今天接受中央社記者訪問表示，新北市29區共196座公墓、18座納骨塔，每年掃墓人潮破百萬人，為服務及紓解清明期間公墓與納骨塔周邊的交通壓力，今年規劃41條掃墓接駁專車路線，沿線採隨招隨停方式，接駁民眾前往公墓及納骨塔。

民政局發布新聞稿表示，殯葬處準備12萬份抹草皂，送給紙錢集中焚燒的民眾。林口區公所限量加碼送5公升專用垃圾袋1包、貢寮區公所加贈洗衣精或洗碗精1瓶、石門公所加贈一包口罩。

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市政府民政局整合各局處及各區公所服務，推出「新北市清明服務網」，各區掃墓服務站會提供水袋、鋤頭、鐮刀、紙錢集中袋等設備，讓清明期間掃墓民眾輕裝前往祭祖。

他指出，24日起，在各區設置服務站，免費提供紙錢集中焚燒專用袋、礦泉水、鋤頭、鐮刀、手套等多項掃墓用具，讓民眾掃墓更便利。各公墓除草作業也陸續除草完畢，讓民眾能有清爽的公墓環境。

同時，黃秀川說，各區公所展現地方特色，除貼心服務以外，也推出限量小吃。多個公所在清明節當天會提供特色餐點，包括：萬里區公所提供熱湯、綠豆湯、仙草等甜品、炒米粉；深坑公所準備紅豆湯、坪林備有米粉湯；三峽提供咖啡、紅茶等飲品；石碇送當地手工麵線。

新北市軍人忠靈祠實施車輛與金爐管制，提供免費接駁專車與代燒紙錢服務；另外，於服務櫃檯免費提供「祭祀方巾」，鼓勵家屬前來祭拜時開櫃擦拭先人骨灰罐，不僅緬懷已故親人，也可整理骨櫃內部清潔。

石碇區公所服務因興建翡翠水庫而遷村的民眾返鄉掃墓，今年協調的交通船在翡翠水庫管理局主碼頭及永安碼頭，接駁時間為4月4日、5日兩天上午9時到下午4時。（編輯：梁君棣）1070323