報到時間認知異 中華男足戰星國無周定洋

（中央社記者李晉緯台北23日電）華裔英籍足球員周定洋原訂在亞洲盃資格賽中華隊對新加坡一役出賽，但因周定洋團隊與中華隊、足協對報到時間的認知有異，目前確定27日的比賽名單將不會有周定洋的名字。

周定洋今天接受媒體聯訪表示，他對目前的狀況感到失望，因為他期待為中華隊比賽很久了，他的父母及家人也特地飛到台灣要看他比賽；他仍會支持中華隊，希望球隊在對上新加坡時踢出好球。

對於報到時間的爭議，周定洋表示，他委由律師與足協秘書長聯繫，當時的決議是「在23日加入中華隊」，除此之外沒有其他約定，「那也是我自始至終的計畫」，這段時間也設法讓自己準備好，準備在23日加入中華隊，「很遺憾收到通知，提到這場比賽（中華男足亞洲盃資格賽主場迎戰新加坡一役）中，我不再是中華隊的一份子」。