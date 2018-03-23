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中央社

報到時間認知異 中華男足戰星國無周定洋

中央社2018/03/23 13:52
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北23日電）華裔英籍足球員周定洋原訂在亞洲盃資格賽中華隊對新加坡一役出賽，但因周定洋團隊與中華隊、足協對報到時間的認知有異，目前確定27日的比賽名單將不會有周定洋的名字。

周定洋今天接受媒體聯訪表示，他對目前的狀況感到失望，因為他期待為中華隊比賽很久了，他的父母及家人也特地飛到台灣要看他比賽；他仍會支持中華隊，希望球隊在對上新加坡時踢出好球。

對於報到時間的爭議，周定洋表示，他委由律師與足協秘書長聯繫，當時的決議是「在23日加入中華隊」，除此之外沒有其他約定，「那也是我自始至終的計畫」，這段時間也設法讓自己準備好，準備在23日加入中華隊，「很遺憾收到通知，提到這場比賽（中華男足亞洲盃資格賽主場迎戰新加坡一役）中，我不再是中華隊的一份子」。

足協則在稍晚發出聲明，內容提及周定洋向中華隊總教練懷特（Gary White）表示可於23日報到，懷特則向周定洋所屬球團聯繫並獲同意，預定讓周定洋18日向中華隊報到、19日開始參與集訓、22日踢熱身賽，23日起繼續集訓，以參加27日亞洲盃資格賽最終輪主場迎戰新加坡的比賽。

足協表示，周定洋返台班機依其律師要求，於14日完成開票，讓他20日能順利抵台，20日當天懷特致電周定洋，約定當晚報到，並獲周定洋同意，但周定洋未在約定時間報到，直到21日懷特數次致電周定洋及其代表，仍無法得知周定洋去向。

經過懷特與足協秘書長陳威任討論，雖認為周定洋個人能力無庸置疑，但因行程等因素而無法完全配合中華隊集訓，因此本次賽事將不會選入周定洋，但仍期待未來有合作機會。

華裔英籍足球員周定洋（Tim Chow）目前效力於蘇格蘭超級足球聯賽的羅斯郡隊（Ross County），因祖父具中華民國國籍，讓他可代表台灣出賽，2017年在各方奔走下，於11月取得中華民國居留證，之後隨中華隊赴卡達移訓，並至土庫曼參加亞洲盃資格賽。（編輯：唐聲揚）1070323

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