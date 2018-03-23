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Dropbox周五掛牌上市 IPO價格訂在每股21

鉅亨網2018/03/23 14:00
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Dropbox 周四 (22 日) 晚間宣布其公開首次發行股票價格訂在每股 21 美元，高於市場預期，為這家周五掛牌交易的軟體公司打下基礎。

該公司出售 3600 萬股股份，一位消息人士指出，此次發行超額認購了 25 倍。Dropbox 是去年 Snap (SNAP-US) 之後最大的科技業 IPO，總計籌集了 7.56 億美元，將以股票代碼「DBX」在納斯達克上市交易。

這個定價讓該公司的初始市值超過 82 億美元，低於 2014 年私募融資時的 100 億美元估值。

Dropbox 原本的預期訂價範圍是每股 18 美元到每股 20 美元，較該公司早前估計的每股 16 美元到每股 18 美元，提高了 2 美元。

儘管 Facebook (FB-US) 最近的數據醜聞之後，科技股本周遭遇不少挑戰性，但這家雲端儲存公司的 IPO 一直備受期待。它的成功可能代表了科技「獨角獸」的力量，這種企業的估值往往都超過 10 億美元。

在 2 月啟動上市計劃時，Dropbox 報告 2017 年收入超過 10 億美元，註冊用戶超過 5 億人次。

該公司在 2017 年錄得淨損 1.117 億美元，較一年前的 2.102 億美元減少。

Dropbox 與 Box (BOX-US) 是其主要的雲端儲存業務競爭對手，其他同業還包括蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌 (GOOG-US) 的消費者雲端產品。該公司還將 Atlassian 列為勞工合作領域的競爭對手。

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