綠籲取消警加班費上限 人事行政總處：通盤檢討

「若以8小時換一天補休計算，1支嘉獎要用5天休假來換，這樣的制度合理嗎？」大白說，警工會要求，應取消超勤加班費上限，實報實銷；依勞基法精神，超勤加班費核發應視加班時間加成1.33至1.66倍，不能以不等價像是記嘉獎等方式搪塞。

台灣警察工作權益推動協會監事大白（化名）今天在立委高志鵬、姚文智、台北市議員李慶鋒陪同下召開記者會表示，受限於法令規定，警察當月份超勤加班費超過新台幣1萬7000元，或超勤加班超過100小時，機關就可不核發加班費，改以補休或每40小時記1支嘉獎代替。

（中央社記者陳俊華台北23日電）民進黨立委高志鵬等人今天表示，警察超勤加班情形嚴重，受限法令超過一定標準，只能換補休或嘉獎，因此要求取消加班費上限。人事行政總處官員說，會請內政部通盤檢討。

高志鵬說，許多警察超時加班根本領不到加班費，上限100小時原本是要保護員警，現在卻變成擋箭牌，超過100小時就不發加班費，「警察已經做功德做很久」，呼籲取消加班費上限。

姚文智表示，台北市政府編列警察加班費預算，執行率僅有84%，為什麼沒辦法真正發到警消身上？中央應檢討加班費發放、支給標準，地方政府能配合的，尤其大型陳抗都在台北市，員警負擔特別重，相關辦法、獎金發放也要調整。

他說，治本方面，整體警力員額、薪級制度，希望警政署在近期內在立法院討論時，能有完整、徹底的改善，未來他在內政委員會，將繼續追蹤。

出席記者會的行政院人事行政總處給與福利處專門委員黃悅茵說，取消加班費上限，因涉及預算部分，會請內政部通盤檢討，依行政程序報行政院配合處理。

警政署人事室副主任張淑芳說，加班費超時規定上限，是行政院在民國89年訂的規定，會將同仁意見帶回去研究，通盤檢討、適時反映意見。（編輯：溫貴香）1070323